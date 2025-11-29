Morre o dramaturgo e roteirista Tom Stoppard

A causa da morte de Tom Stoppard não foi divulgada. Jemal Countess / Getty Images via AFP

O dramaturgo Tom Stoppard, vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado pelo filme Shakespeare Apaixonado (1998), morreu aos 88 anos de idade. A informação foi confirmada à imprensa por seus agentes, mas a causa da morte não foi divulgada.

"Ele será lembrado por suas obras, seu brilhantismo e humanidade, sagacidade, generosidade de espírito e seu profundo amor pela língua inglesa", diz o comunicado.

Os teatros de Londres prometem apagar as suas luzes durante dois minutos, às 19h, na próxima terça, em reconhecimento a Stoppard, ganhador de cinco prêmios Tony.

Nascido em 1937 na cidade de Zlín, antiga Tchecoslováquia, Tomás Sträussler como foi batizado, viveu desde os dois anos o sofrimento da família que fugiu para Singapura durante a Segunda Guerra Mundial.

Quando foi para a Índia com a família, Sträussler perdeu o pai, que ficou para traz em outro navio que sofreu um ataque.

No pós-guerra, em 1946, sua mãe casou com um militar inglês, Kenneth Stoppard, e a família voltou à Europa, desta vez para morar no Reino Unido.

Com oito anos de idade, passou parte da infância e a juventude no país, adquirindo diversos dos hábitos locais, como a paixão por cricket e o interesse pelos textos de William Shakespeare. Tom Stoppard não cursou faculdade, mas chegou a trabalhar como jornalista. Escreveu diversas peças no teatro inglês antes de migrar para a Broadway.

Ao longo de mais de seis décadas de carreira, Stoppard trabalhou no teatro, rádio e cinema, abordando Shakespeare, ciência, filosofia e tragédias históricas do século 20 em sua obra.

Recebeu cinco prêmios Tony, o mais prestigiado do teatro dos Estados Unidos, por Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (1968), Travesties (1976), The Real Thing (1984), The Coast of Utopia (2007), e Leopoldstadt (2023).

Tom Stoppard foi considerado o maior dramaturgo de sua geração no Reino Unido, conquistando diversos prêmios teatrais. O cantor Mick Jagger, dos Rolling Stones, lamentou a morte:

—Ele nos deixa uma majestosa obra de um trabalho divertido e inteligente —, disse.