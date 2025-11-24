Morre, aos 70 anos, a dubladora Denise Simonetto

Denise Simonetto faleceu no domingo (23). Reprodução / glauco_marques

Denise Simonetto, dubladora brasileira responsável por dar voz a estrelas como Julia Roberts, Elisabeth Shue, Sigourney Weaver, Sandra Bullock, Sally Field e Demi Moore, faleceu no domingo (23) aos 70 anos.

A morte foi confirmada por um amigo de Denise, o também dublador Glauco Marques, que lamentou a perda nas redes sociais e destacou a influência de Denise em sua carreira. "Ela foi a porrada certeira na minha mente pra que as coisas tivessem um outro olhar na carreira. Ela me destruiu pra me reconstruir", escreveu.

Quem foi Denise Simonetto

Natural de São Paulo, Denise iniciou sua carreira como dubladora no final dos anos 1970, na Peri Filmes, no Rio de Janeiro. Ao longo de sua trajetória profissional, emprestou sua voz a diversas estrelas de cinema. Seu trabalho mais conhecido foi como a voz de Punky, de Punky, a Levada da Breca.

Além de Punky, Denise também dublou Minnie Mouse em curtas do Mickey Mouse, Dorothy (de Judy Garland) em O Mágico de Oz, Anjinho em A Turma da Mônica em A Princesa e o Robô, Tomoko em Cybercop, os Policiais do Futuro e Anri em O Fantástico Jaspion. Ficou reconhecida entre fãs por dublar diversos personagens de anime.