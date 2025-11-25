Equipe pede oração após Brigitte Bardot ser hospitalizada novamente na França

Artista tem 91 anos; sua última passagem num set foi há 50 anos. Eric Feferberg / AFP

A atriz Brigitte Bardot, de 91 anos, está hospitalizada. A informação foi confirmada nesta terça-feira (25) pela equipe da artista, que pediu orações por ela.

"Brigitte Bardot está hospitalizada. Rezem pela saúde dela. Mostrem ao mundo o amor sem limites que vocês têm por Madame Brigitte", diz publicação no Instagram.

A publicação também informou que fãs organizaram um encontro hoje, às 18h (horário local), em Saint-Tropez, no sul da França, próximo à estátua que homenageia a atriz, para rezar por sua recuperação.

A confirmação ocorre após reportagens do jornal francês Var Matin e do ICI Provence, que haviam noticiado que a atriz está internada há cerca de 10 dias. Segundo os veículos, Brigitte deixou sua residência em La Madrague, em Saint-Tropez, para ser levada novamente ao hospital Saint-Jean, o mesmo onde havia sido atendida no mês passado.

Esta é a segunda internação recente da artista, que esteve hospitalizada em outubro devido a uma "doença séria" não detalhada publicamente. Na ocasião anterior, a Fundação Brigitte Brigitte informou ao ICI Provence que ela havia passado por um procedimento cirúrgico leve, com boa evolução. Após receber alta, a atriz retornou para casa, onde seguia em repouso.

Em meio às especulações sobre sua saúde, Brigitte precisou se pronunciar na rede social X para desmentir boatos de sua morte. "Estou bem e não pretendo jogar a toalha", escreveu, criticando a disseminação de notícias falsas envolvendo seu nome.

Leia Mais O filme da Argentina no Oscar é muito bom e pode ser visto no Amazon Prime Video

A artista, ícone do cinema francês e conhecida por sua atuação em defesa dos animais, enfrenta problemas de saúde recorrentes. Em julho de 2023, ela chegou a receber atendimento médico em casa após apresentar dificuldades respiratórias em meio a uma onda de calor no sul da França.

Carreira de sucesso

Brigitte Bardot consolidou uma carreira repleta de sucessos e até hoje é considerada um ícone do cinema francês. Apesar de sua última passagem pelo set ter sido há 50 anos, a atriz mantém um legado de talento que inspira novos atores.