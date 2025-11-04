Cinema

Glinda

Ariana Grande não participará de premiere de "Wicked" no Brasil: "Coração partido por não poder estar aí com vocês"

Segundo a artista, manutenção de última hora em avião impossibilitou embarque a tempo para São Paulo. Evento ocorre às 16h desta terça-feira

Estadão Conteúdo

Redação

