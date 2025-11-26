Após pressão de Donald Trump, nova sequência de A Hora do Rush tem produção confirmada

Donald Trump solicitou pessoalmente ao estúdio que a franquia policial fosse retomada. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A franquia A Hora do Rush voltou ao centro das atenções após a Paramount retomar sua produção, movimento que, segundo relatos nos bastidores, ocorreu em meio a forte interesse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nos últimos anos, o projeto havia sido rejeitado por diversos estúdios devido às denúncias de má conduta envolvendo o diretor da trilogia, Brett Ratner.

O republicano mantém uma ligação direta com a franquia, já que o diretor está atualmente finalizando um documentário sobre a primeira-dama Melania Trump. Com o interesse renovado, a Paramount assegurou o financiamento do novo longa e firmou acordo de distribuição com a Warner Bros.

Sobre A Hora do Rush

Lançada em 1998, A Hora do Rush reúne uma dupla improvável que investiga crimes internacionais enquanto troca provocações e piadas. A combinação entre artes marciais e comédia verbal se tornou a marca da série.

Filmes da franquia

A Hora do Rush (1998) – Lee viaja aos EUA para ajudar Carter a resgatar a filha sequestrada de um diplomata chinês. Foi o filme que consolidou Chris Tucker e abriu portas para Jackie Chan em Hollywood. A Hora do Rush 2 (2001) – Agora em Hong Kong e Las Vegas, a dupla se envolve com uma rede de falsificação. O humor é mais expansivo e o filme foi um grande sucesso de bilheteria. A Hora do Rush 3 (2007) – Situado em Paris, a dupla enfrenta um grupo ligado à Tríade. Apesar de críticas mais mornas, o longa mantém o estilo característico da saga.

Polêmica com o diretor

Ratner havia passado anos longe da direção após ser acusado de assédio sexual durante o auge do movimento #MeToo, em 2017.