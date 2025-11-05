Após não comparecer na pré-estreia de "Wicked", Ariana Grande faz promessa aos fãs brasileiros: "Vou compensar vocês"

Filme estreia nos cinemas brasileiros no dia 20 de novembro Universal Pictures / Divulgação

A cantora Ariana Grande não conseguiu vir ao Brasil para a premiere de Wicked: Parte 2, que ocorreu em São Paulo na noite de terça-feira (4). No entanto, ela deixou um recado aos fãs que aguardavam com grandes expectativas a sua visita.

Horas antes do evento, que reuniu Cynthia Erivo (Elphaba) e Jonathan Bailey (Fiyero), a cantora e atriz havia confirmado pelas redes sociais que não viria e justificou que uma manutenção de última hora em um avião impossibilitou o embarque a tempo.

Durante a premiere, foi reproduzido um vídeo da artista, que interpreta Glinda no filme, pedindo desculpas aos fãs pela ausência.

— Quero dizer o quanto eu sinto por não estar aí pessoalmente hoje. Minha equipe e eu tentamos absolutamente tudo que era humanamente possível para resolver isso e me fazer chegar até vocês — disse.

O que aconteceu?

O voo da cantora teve um atraso de 16 horas. Depois de precisar deixar a aeronave junto com sua equipe, ela contou que chegaram a pensar em outras formas de chegar ao território brasileiro, mas nada foi consolidado.

Ariana contou que quase embarcou no mesmo voo do ator Jonathan Bailey, mas não havia lugares disponíveis. Também tentaram alugar um jatinho, mas aí surgiu outro problema: para voar ao Brasil em avião particular é necessária uma autorização que leva cerca de 48 horas.

Ela ainda explicou que não poderia ter antecipado a viagem por conta de compromissos de trabalho, mas enfatizou o carinho que tem pelo público brasileiro:

— Os fãs brasileiros são muito importantes para mim e para toda a família Wicked. A gente sente o amor de vocês de um jeito que não existe em nenhum outro lugar.

No vídeo, ela reforça as desculpas e avisa que não pretende deixar isso passar batido. “Estou arrasada, mas vou compensar vocês. Espero que tenham uma noite maravilhosa. Eu amo muito vocês.”

Divulgação de Wicked: Parte 2

A turnê de divulgação de Wicked: Parte 2 segue para Paris na próxima sexta-feira (7), mas também passará por Londres, dia 10; Singapura, dia 13; e Nova York, no dia 17. O filme estreia nos cinemas brasileiros no dia 20 de novembro.