Morre o ator franco-turco Tchéky Karyo, conhecido por "O Urso" e "Nikita"

O ator lutava contra um câncer. GREGOIRE CAMPIONE / AFP

O ator franco-turco Tchéky Karyo, que participou de cerca de 80 filmes, entre eles O Urso, de Jean-Jacques Annaud, e Nikita: Criada para Matar, de Luc Besson, morreu nesta sexta-feira (31) aos 72 anos.

"Valérie Keruzoré, sua esposa, e seus filhos comunicam com pesar a passagem de Tchéky Karyo, falecido por um câncer nesta sexta-feira, 31 outubro", indicou sua família em comunicado enviado à AFP.

Nascido em Istambul em 1953, Tchéky Karyo ficou conhecido no final dos anos 1980, quando protagonizou O Urso, no qual interpretou um caçador consumido pelo remorso.

Em 1990, acrescentou mais um sucesso a sua carreira com Nikita: Criada para Matar, do diretor Luc Besson.

A carreira deste ator poliglota, que falava francês, inglês, espanhol e árabe, começou no cinema de arte francês.