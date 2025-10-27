Morre ator sueco Björn Andrésen, famoso por "Morte em Veneza"

O ator sueco Björn Andrésen, que ficou mundialmente famoso pelo papel do adolescente Tadzio, em Morte em Veneza (1971), morreu aos 70 anos no sábado (25), confirmou à AFP nesta segunda-feira (27) a codiretora Kristina Lindström, que dirigiu um documentário sobre a vida dele.

Quando tinha 15 anos, ele foi contratado pelo diretor italiano Luchino Visconti, que buscava o ator perfeito para interpretar um adolescente cuja beleza é alvo de obsessão do personagem interpretado por Dirk Bogarde.

— Soubemos por sua filha — disse Kristina, que ao lado de Kristian Petri dirigiu em 2021 o documentário O Garoto Mais Bonito do Mundo, termo que se tornou o seu apelido após o sucesso do filme.

Leia Mais Ticiano Osório | O filme maldito que tem três sessões em Porto Alegre hoje

O papel de Andrésen na coprodução franco-italiana baseada no livro do Nobel alemão Thomas Mann o lançou à fama internacional. A imagem de beleza perfeita o acompanhou por toda a vida, embora o próprio ator tenha contado como essa experiência o mergulhou na depressão e no vício em drogas.

— Não tive nenhum problema durante as filmagens. Mas, uma vez que terminaram, senti que era uma espécie de presa lançada aos lobos. Fisicamente nada me aconteceu, mas mesmo assim foi muito desagradável — relatou anos mais tarde.