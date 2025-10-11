Morre a atriz Diane Keaton, aos 79 anos

Keaton ganhou um Oscar de melhor atriz em 1977. Rodin Eckenroth / WireImage

Diane Keaton, que atuou em Poderoso Chefão (1972), As Mil Faces do Amor (1970) e diversas colaborações com o diretor Woody Allen, morreu neste sábado (11), aos 79 anos. A informação é da revista People.

O porta-voz, segundo a revista, pediu privacidade para os familiares no momento. A causa da morte não foi divulgada.

Keaton deixa dois filhos, Dexter e Duke, adotados em 1996 e 2001, respectivamente. Ela nunca se casou.

A carreira

Em sua estante, tinha guardados os troféus de um Oscar de melhor atriz, um BAFTA e dois Globos de Ouro, além de inúmeras outras premiações que a consagraram como uma das atrizes mais relevantes de Hollywood.

Nascida Diane Hall, em 1946, em Los Angeles, era a mais velha de quatro irmãos. Seu pai era engenheiro civil e sua mãe trabalhava em casa.

A carreira da atriz inclui filmes como O Clube das Desquitadas (1966), colaborações com a diretora Nancy Meyers e a franquia Do Jeito que Elas Querem.

A revista People destaca que Keaton atuava em peças no colégio e chegou a entrar em uma escola de atuação após sua formatura, em 1964. Contudo, logo abandonou os estudos e mudou-se para Nova York para buscar seu lugar nos palcos. Foi lá que mudou de nome para não disputar espaço com outra "Diane Hall".

Sua estreia no cinema foi com As Mil Faces do Amor, mas foi O Poderoso Chefão que a catapultou para as graças do sucesso. Ela interpretou Kay Adams, a namorada de Michael Corleone no filme que levou o Oscar de melhor longa no ano seguinte.

A escalada de fama ainda contou com as participações em filmes de Woody Allen. O Oscar de melhor atriz veio pelo seu papel em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977).