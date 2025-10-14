Irmãos Alec e Stephen Baldwin, que é sogro de Justin Bieber, batem carro contra árvore em Nova York

Os irmãos Alec Baldwin e Stephen Baldwin — sogro de Justin Bieber — se envolveram em um acidente de carro em East Hampton, uma vila no Estado de Nova York. O veículo, um Range Rover branco, bateu de frente em uma árvore. Apesar do impacto, os dois saíram ilesos. A colisão foi na segunda-feira (13).
No Instagram, Alec gravou um vídeo para explicar o acidente. Ele afirma que estava com o irmão a caminho do Festival Internacional de Cinema de Hamptons quando um caminhão de lixo cruzou o caminho deles. Para evitar a batida, o ator desviou bruscamente e acabou batendo contra a árvore.
Ambos os artistas são atores e cineastas. Stephen é pai de Hailey Bieber, casada com o astro do pop e mãe de um filho com ele.
— Esmaguei o carro da minha esposa e me sinto mal por isso. Mas está tudo bem. Eu estou bem, meu irmão está bem — afirmou em vídeo.
Ao portal TMZ, o representante de Stephen confirmou que o artista está bem e "agradecido por ninguém ter se machucado". Ele também disse que os irmãos "estão seguros" após o susto.