Cinema

Nos EUA

Irmãos Alec e Stephen Baldwin, que é sogro de Justin Bieber, batem carro contra árvore em Nova York

Dupla estava indo ao Festival Internacional de Cinema de Hamptons quando um caminhão de lixo cruzou o caminho deles. Os dois estão bem

Estadão Conteúdo

Redação E+

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS