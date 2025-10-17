Farroupilha vira cenário de filme de terror que estreia no fim do mês; veja os detalhes da produção

Um casarão de madeira antigo, do século 19, no interior de Farroupilha, na serra gaúcha, serviu de cenário para um banho de sangue. Foi neste local em que foi gravado o longa-metragem A Própria Carne, que chega aos cinemas da rede Cinemark de todo o Brasil no próximo dia 30. A equipe está promovendo uma tour de première pelo país antes do lançamento, e Porto Alegre recebeu o evento nesta quinta-feira (16), no Barra Shopping Sul.

Na ocasião, estiveram presentes o produtor Deive Pazos, o Azaghal, o diretor Ian SBF — a dupla assina o roteiro ao lado de Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd —, além de boa parte da equipe gaúcha. A sessão, então, marcou um encontro com os fãs, que ajudaram a financiar o longa-metragem independente, bem como uma celebração aos que trabalharam na frente e atrás das câmeras.

A Própria Carne é a primeira incursão cinematográfica do Jovem Nerd, portal que é referência em cultura pop no país e que tem Pazos e Ottoni como criadores. Já SBF é um dos idealizador do Porta dos Fundos e responsável pela direção do filme Entre Abelhas (2014). Amigos de longa data, o trio decidiu que era hora de filmar lado a lado. E o cartão de visitas foi explorar o terror.

— A Bruxa (filme de 2015) sempre foi a nossa bíblia de clima, de tom. Mas na questão de tensão, acho que o nosso é bem mais tenso, porque a gente é mais terror, mas um terror também muito psicológico — salienta SBF, em entrevista para a Zero Hora durante a première.

E se A Bruxa serviu para dar o tom do longa-metragem, Ottoni e Pazos queriam entregar para o seu público, também, pinceladas de horror cósmico, tão celebrado no universo do Jovem Nerd. Na teia de referências de A Própria Carne, ainda cabe espaço para monstros — mas não vamos dar spoilers — e para o sobrenatural, mesclando com a atmosfera, por exemplo, da audiossérie França e o Labirinto (2023).

O Sul como cenário

A produção acompanha três soldados desertores durante a Guerra do Paraguai, em 1870. Eles acabam encontrando uma casa isolada na fronteira, habitada apenas por um fazendeiro misterioso e uma jovem. O que parecia ser um refúgio seguro se transforma em um pesadelo quando o trio descobre que o local esconde segredos macabros. E, ali, eles podem ter um destino pior do que o da guerra da qual fugiram.

Pensando nesta história, a equipe começou a procurar qual seria o local perfeito para a ambientação. Foi neste processo que o casarão do século 19, localizado no interior de Farroupilha, que já havia sido visto, por exemplo, em O Filme da Minha Vida (2017), foi o escolhido.

— O filme se passa na Guerra do Paraguai. Então, queríamos ir mais para o sul do Brasil. A gente sabe que Farroupilha não é exatamente o cenário da fronteira, mas é o bem próximo, principalmente as construções — explica Pazos. — E as filmagens foram poucos meses depois das enchentes. Ficamos comovidos e fomos para lá contratar o pessoal local, movimentar um pouco a economia e ajudar nesse sentido, gerar esse alívio pós-desastre. E eu diria que mais de 90% da equipe era daqui.

Em Farroupilha, eram mais de 60 pessoas trabalhando no longa-metragem, que teve um orçamento de R$ 2,5 milhões — valor baixo para produções audiovisuais. O elenco principal conta com Jorge Guerreiro como Gustavo, George Sauma como Anselmo e Pierri Baitelli como Gabriel — o trio desertor —, enquanto Luiz Carlos Persy interpreta o Fazendeiro e Jade Mascarenhas é a Garota.

— A gente tirou leite de pedra. Há exatamente um ano, a gente estava começando a filmar aqui no Rio Grande do Sul. Agora, estamos lançando o filme. Então, foi na loucura, na vontade de fazer e de não querer esperar muito. Fizemos forma independente para soltar rápido, do nosso jeito, sem ter que se preocupar. Porque, se você vai para uma lei de incentivo, tem que captar, aplicar. É um processo moroso e que ia levar algum tempo. Então, fomos assim, no susto — detalha Pazos.

Ao final da exibição, o público animado ovacionou A Própria Carne com uma salva de palmas e gritos eufóricos. Então, começou uma extensa sessão de perguntas e respostas com Pazos e SBF, seguida de um meet and greet com a dupla, que tirou fotos e autografou cartazes do filme.

Se após a estreia nacional o entusiasmo for o mesmo da première, mais produções com o selo Jovem Nerd devem vir por aí. E vale destacar que a história vista no longa-metragem está sendo expandida nos quadrinhos. É um grande projeto transmídia para deixar todo nerd feliz da vida.

