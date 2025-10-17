Cinema

Produção do Jovem Nerd
Notícia

Farroupilha vira cenário de filme de terror que estreia no fim do mês; veja os detalhes da produção

Longa-metragem teve a sua première em Porto Alegre na última quinta-feira; obra é dirigida por Ian SBF, um dos criadores do Porta dos Fundos

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS