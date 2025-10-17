Brigitte Bardot é internada  após ser diagnosticada com doença grave

Brigitte deixou de atuar em 1973, antes de completar 40 anos, e passou a se dedicar ao ativismo e à proteção aos animais. Eric Feferberg / AFP

A atriz francesa Brigitte Bardot precisou ser internada após receber o diagnóstico de uma "doença grave" não especificada. A estrela de 91 anos passou por uma cirurgia, mas já recebeu alta e está em casa.

Conforme informou a imprensa europeia nesta sexta-feira (17), a atriz ficou internada por cerca de três semanas. Em um comunicado à AFP, a equipe de Brigitte informou que a cirurgia foi um sucesso e que ela está de repouso.

"Ela agora está descansando em casa, não atenderá a nenhuma solicitação e agradece a todos por respeitarem sua privacidade e tranquilidade", afirma o comunicado.

Fontes próximas a Brigitte afirmaram ao jornal britânico Daily Mail que a atriz estava em sua casa, em Saint Tropez, na França, quando precisou de um atendimento de emergência.