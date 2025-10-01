"A pior de todas as demências": esposa de Bruce Willis fala sobre a doença do ator

Ator se afastou dos sets em 2022. ANGELA WEISS / AFP

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, afirmou que ouviu de neurologistas que a doença que o astro possui era "a pior de todas as demências". O ator recebeu o diagnóstico em 2022, após apresentar sinais progressivos da condição neurológica, que resultou no seu afastamento das telonas.

Segundo ela, os sintomas de demência frontotemporal surgiram de maneira sutil e, por conta disso, ficou mais difícil perceber a gravidade da doença.

— No começo, é muito difícil identificar os sinais, porque eles vêm aos poucos — contou ela em entrevista exclusiva ao Fantástico, exibida no último domingo (28).

LEIA TAMBÉM Ticiano Osório: Bruce Willis escondeu doença para continuar trabalhando nos primeiros anos após diagnóstico

A demência frontotemporal, também chamada de DFT ou demência da doença de Pick, como costumava ser conhecida, tem como uma das principais características o acometimento precoce, sendo uma das formas de demência mais comuns em pessoas com menos de 65 anos.

A afasia, que é o diagnóstico recebido por Willis em 2022, é uma das formas do aparecimento da DFT. Pacientes que enfrentam a doença podem apresentar sintomas comunicacionais e comportamentais, mas também sintomas motores, como tremores, fraqueza ou rigidez dos músculos.

— A gente começou a perceber (em 2015) coisas estranhas na forma como ele se comunicava. Ele começou a ter muita gagueira, como tinha na infância, e eu não imaginava que eram sinais de demência — contou Emma.

Apesar da gravidade do diagnóstico, ela destacou a postura do marido:

— É uma doença muito agressiva, mas, no geral, acho que ele está se saindo muito bem.

Atualmente, o ator — conhecido por sucessos como O Sexto Sentido, Pulp Fiction e a franquia Duro de Matar — vive em Los Angeles, cercado pela família e acompanhado por uma equipe profissional de cuidados.

Casada com Willis desde 2009, Emma lançou recentemente um livro contando como encontrou forças para lidar com a situação que acomete a família.

Na obra The Unexpected Journey (O Rumo Inesperado, em tradução livre), ela conta como eles foram atravessados pelo diagnóstico do astro.

— Precisei de um tempo para assumir esse papel de cuidadora. No começo, queria resolver tudo sozinha. Era muito resistente à ideia de aceitar ajuda. Quando a doença dele começou a evoluir, o neurologista dele me alertou: "Cuidadores que não cuidam de si mesmos podem morrer antes de quem amam." Foi quando eu entendi que pedir ajuda era muito importante, destaca.

A obra, segundo ela, mais do que destacar a vida da família após o diagnóstico de Willis, é uma esperança de poder ajudar outras pessoas que lidam com a mesma situação.