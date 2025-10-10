10 sites de streamings grátis para assistir a filmes e séries online; veja lista completa

Algumas plataformas exigem cadastro, que também é gratuito. Celt Studio / stock.adobe.com

Inúmeros streamings como Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ são disponibilizados aos consumidores perante assinatura paga.

Contudo, existem plataformas que são gratuitas para os usuários e contam com filmes, séries, novelas e animações nacionais e internacionais.

Confira a lista de streamings gratuitos

Pensando nas pessoas que são fãs da sétima arte e desejam aumentar sua lista de plataformas para o lazer cinematográfico sem gastar nada, confira quais streamings estão disponíveis gratuitamente.

Alguns sites exigem cadastro, que também é gratuito.

Argo

Focada em produções independentes, a Argo oferece uma biblioteca de curta-metragens selecionados a partir de festivais de cinema ao redor do mundo. A opção gratuita possui anúncios, mas também existe uma modalidade paga, cujo valor é destinado aos realizadores das obras.

Itaú Cultural Play

Dedicado exclusivamente a obras brasileiras, o Itaú Cultural Play contém filmes, séries, animações e programas de TV. A plataforma também possui filmes de festivais.

LGBTflix

O coletivo #VoteLGBT criou a plataforma LGBTflix, cujo enfoque se dá em produções nacionais com essa temática, em um formato de curtas-metragens.

Netmovies

Clássicos do cinema e um grande acervo dublado dos mais diversos gêneros cinematográficos estão disponibilizados no catálogo da Netmovies.

Plex

Com programação on demand, o serviço da Plex.tv conta com mais de 130 canais ao vivo.

Pluto

Uma das opções mais completas entre os streamings gratuitos é a pluto.tv, que funciona muito similar a uma televisão de assinatura paga, com direito a programação e tudo. Para além de TV, na plataforma também é possível assistir a filmes e séries on demand.

Rakuaten Viki

A plataforma é o xodó dos fãs de doramas e k-dramas. Rakuaten Viki é totalmente voltada para conteúdos asiáticos, incluindo até algumas produções originais Viki. A modalidade gratuita contém anúncios, mas o serviço também disponibiliza dois planos pagos com direito a um maior catálogo e sem propagandas.

Soul TV

São mais de 85 canais ao vivo, além de conteúdos sob demanda na Soul TV. Também é possível realizar compras dentro da plataforma.

Spcine Play

A fim de abrigar festivais digitais de cinema organizados em São Paulo, o catálogo conta com clássicos nacionais da Spcine permanentes, que estão quase sempre disponíveis de graça aos consumidores.

WaterBear