10 sites de streamings grátis para assistir a filmes e séries online; veja lista completa

Inúmeros streamings como Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ são disponibilizados aos consumidores perante assinatura paga.
Contudo, existem plataformas que são gratuitas para os usuários e contam com filmes, séries, novelas e animações nacionais e internacionais.
Confira a lista de streamings gratuitos
Pensando nas pessoas que são fãs da sétima arte e desejam aumentar sua lista de plataformas para o lazer cinematográfico sem gastar nada, confira quais streamings estão disponíveis gratuitamente.
Alguns sites exigem cadastro, que também é gratuito.
Argo
Focada em produções independentes, a Argo oferece uma biblioteca de curta-metragens selecionados a partir de festivais de cinema ao redor do mundo. A opção gratuita possui anúncios, mas também existe uma modalidade paga, cujo valor é destinado aos realizadores das obras.
Itaú Cultural Play
Dedicado exclusivamente a obras brasileiras, o Itaú Cultural Play contém filmes, séries, animações e programas de TV. A plataforma também possui filmes de festivais.
LGBTflix
O coletivo #VoteLGBT criou a plataforma LGBTflix, cujo enfoque se dá em produções nacionais com essa temática, em um formato de curtas-metragens.
Netmovies
Clássicos do cinema e um grande acervo dublado dos mais diversos gêneros cinematográficos estão disponibilizados no catálogo da Netmovies.
Plex
Com programação on demand, o serviço da Plex.tv conta com mais de 130 canais ao vivo.
Pluto
Uma das opções mais completas entre os streamings gratuitos é a pluto.tv, que funciona muito similar a uma televisão de assinatura paga, com direito a programação e tudo. Para além de TV, na plataforma também é possível assistir a filmes e séries on demand.
Rakuaten Viki
A plataforma é o xodó dos fãs de doramas e k-dramas. Rakuaten Viki é totalmente voltada para conteúdos asiáticos, incluindo até algumas produções originais Viki. A modalidade gratuita contém anúncios, mas o serviço também disponibiliza dois planos pagos com direito a um maior catálogo e sem propagandas.
Soul TV
São mais de 85 canais ao vivo, além de conteúdos sob demanda na Soul TV. Também é possível realizar compras dentro da plataforma.
Spcine Play
A fim de abrigar festivais digitais de cinema organizados em São Paulo, o catálogo conta com clássicos nacionais da Spcine permanentes, que estão quase sempre disponíveis de graça aos consumidores.
WaterBear
As produções disponíveis no WaterBear são focadas em natureza e preservação ambiental, com documentários e minisséries sobre sustentabilidade, biodiversidade e moda ecológica.