Tom Holland sofre concussão e interrompe filmagens de novo filme do Homem-Aranha

Tom Holland interpreta o Homem-Aranha desde 2016. Sony / Divulgação

O ator britânico Tom Holland sofreu uma leve concussão durante as gravações do filme Homem-Aranha: Um Novo Dia. O incidente aconteceu na última sexta-feira (19), conforme informações obtidas pela revista Variety.

Segundo a revista, o ator ficará afastado por alguns dias e as filmagens foram pausadas. Uma reunião deve ser realizada nesta segunda-feira (22) pela Sony, produtora responsável pelo longa junto com a Marvel, para definir os próximos passos.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas, mas ninguém mais se feriu. Nem o ator nem a Sony Pictures se manifestaram sobre o ocorrido.

Homem-Aranha: Um Novo Dia

As gravações do novo longa do super-herói começaram em agosto, em Glasgow, na Escócia. A data de lançamento está previstra para 31 de julho de 2026.