Stephen King seleciona os 10 melhores filmes de todos os tempos

O autor já publicou mais de 60 livros. TOBIAS HASE / DPA/AFP

O escritor norte-americano Stephen King publicou nesta segunda-feira (8), em seu perfil no X, uma lista com os 10 melhores filmes de todos os tempos.

Mundialmente conhecido pelas obras que se tornaram grandes sucessos nas telas, o autor deixou claro que não incluiu adaptações dos próprios livros na lista.

Veja lista de 10 melhores filmes da história, de acordo com Stephen King

O Comboio do Medo (1977)

Dirigido por William Friedklin, o filme conta a história de quatro personagens que, por motivos variados, não podem retornar a seu país. Assim, acabam aceitando ser motoristas de caminhão de uma companhia petrolífera. A tarefa é sobreviver à estrada.

O Poderoso Chefão: Parte II (1974)

Três anos depois dos acontecimentos do primeiro filme da família Corleone, são contadas duas histórias em paralelo. A primeira é a continuação da primeira parte, com Michael maduro e ousado no controle da família, enquanto os Corleones tentam expandir seu império.

De forma paralela, é contada a história da infância e adolescência de Vito Andolini, que seria conhecido posteriormente como Don Vito Corleone.

Os Implacáveis (1972)

Carter "Doc" McCoy, um criminoso inteligente preso no Texas, consegue liberdade após sua esposa Carol negociar com um empresário corrupto que exige em troca um assalto a banco. Ao confrontar o empresário sobre a divisão do dinheiro, Carol o mata, o que gera tensão entre ela e Doc, especialmente por ele suspeitar que ela tenha dormido com o empresário.

Feitiço do Tempo (1993)

Um repórter (Bill Murray) de televisão que faz previsões de metereologia vai a uma pequena cidade fazer uma matéria especial sobre o celebrado "Dia da marmota". Pretendendo ir embora o mais rapidamente possível, ele fica inexplicavelmente preso no tempo, condenado a vivenciar para sempre os eventos daquele dia.

Casablanca (1942)

Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos fugitivos tentavam escapar dos nazistas por uma rota que passava pela cidade de Casablanca. O exilado americano Rick Blaine (Humphrey Bogart) encontrou refúgio na cidade, dirigindo uma das principais casas noturnas da região.

Clandestinamente, tentando despistar o Capitão Renault (Claude Rains), ele ajuda refugiados, possibilitando que eles fujam para os Estados Unidos. Quando um casal pede sua ajuda para deixar o país, ele reencontra uma grande paixão do passado, a bela Ilsa (Ingrid Bergman). Este amor vai encontrar uma nova vida e eles vão lutar para fugir juntos.

O Tesouro de Sierra Madre (1948)

México, 1925. Dobbs (Humphrey Bogart) e Curtin (Tim Holt) foram tentar a sorte no país, mas as coisas não deram tão certo. Howard (Walter Huston), um velho minerador, convence os dois a juntarem-se a ele na procura por ouro. O grupo enfrenta enormes dificuldades, os três não conseguem se entender e são ameaçados por bandidos, mas o principal fator que pode realmente impedir o sucesso da empreitada é a ganância.

Tubarão (1975)

Um terrível ataque a banhistas é o sinal de que a praia da pequena cidade de Amity virou refeitório de um gigantesco tubarão branco, que começa a se alimentar dos turistas. Embora o prefeito queira esconder os fatos da mídia, o xerife local (Roy Scheider) pede ajuda a um ictiologista (Richard Dreyfuss) e a um pescador veterano (Robert Shaw) para caçar o animal. Mas a missão vai ser mais complicada do que eles imaginavam.

Caminhos Perigosos (1973)

Charlie (Harvey Keitel) trabalha ao lado do tio, um mafioso respeitado, coletando pagamentos e realizando cobranças. Ele enfrenta o descontentamento de sua família, devido ao relacionamento que mantém com Teresa (Amy Robinson).

Charlie, na verdade, não nasceu para o crime e deseja iniciar vida nova ao lado da namorada. Só que Johnny Boy (Robert De Niro), seu melhor amigo, o mete em uma enrascada quando se recusa a pagar uma dívida de jogo.

Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977)

Em uma pequena cidade americana vive Roy Neary (Richard Dreyfuss), um chefe de família que, ao pressentir a chegada de alienígenas, tem o seu comportamento alterado. Ele fica obcecado pela ideia e começa a investigar a situação, buscando o local de contato dos ET's. Como ele, diversas outras pessoas sentem a presença extraterrestre e rumam para o local do pouso da nave.

Pacto de Sangue (1944)

Walter Neff (Fred MacMurray), um vendedor de seguros, é seduzido e induzido por Phyllis Dietrickson (Barbara Stanwyck), uma sedutora e manipuladora mulher, a matar seu marido, mas de uma forma que pareça acidente para a polícia e também em condições específicas, que façam o seguro ser pago em dobro (no caso, 100 mil dólares).