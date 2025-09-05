Morre Silvio Tendler, um dos mais importantes documentaristas do Brasil

Silvio Tendler tinha 75 anos e morreu após infecção generalizada. NELSON PEREZ / ESTADÃO CONTEÚDO

Considerado um dos mais importantes cineastas do Brasil, Silvio Tendler morreu aos 75 anos nesta sexta-feira (5). Ele foi vítima de uma infecção generalizada, informam os jornais O Globo e Folha de S.Paulo.

Com mais de quatro décadas de atuação, Tendler produziu dezenas de documentários. Ele autor de mais de 70 produções, de curtas a longas-metragens. Uma de suas especialidades eram as obras sobre política, como Jango (1984), Marighella, Retrato Falado do Guerrilheiro (2001), Tancredo: A Travessia (2010) e Os anos JK — Uma Trajetória Política (1981).

Apenas o documentário sobre João Goulart levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas brasileiros, sendo até hoje uma das maiores bilheterias de documentário no país. Ele também completa o pódio com O Mundo Mágico dos Trapalhões (1981), que conta a história do grupo de humor, com mais de 1,8 milhão de espectadores segundo a Ancine, e Os Anos JK, que foi visto por cerca 800 mil pessoas no Brasil.

— Silvio será sempre lembrado pelo espírito combativo, pelo cinema aguerrido e pela defesa de uma sociedade mais justa e igualitária. Foi um dos pioneiros de um cinema de arquivo entre nós, com dois clássicos absolutos: Os anos JK e Jango, sua obra-prima — disse Hernani Heffner, gerente da Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio, ao jornal O Globo.