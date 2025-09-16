Morre o ator e diretor Robert Redford, aos 89 anos

O ator e diretor vencedor do Oscar Robert Redford morreu aos 89 anos nesta terça-feira (16). A informação foi confirmada por Cindi Berger, diretora executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK, ao jornal The New York Times.

A causa da morte não foi especificada, mas o comunicado indica que ele morreu dormindo em sua casa, em Utah. O Estado é o mesmo onde ele fundou o Sundance Institute, responsável pelo Festival Sundance, um dos mais importantes do cinema independente no circuito mundial.

O nome do evento é uma homenagem a um de seus personagens mais famosos como ator, no filme Butch Cassidy e Sundance Kid (1969), que protagonizou ao lado de Paul Newman.

Redford se destacou em longas vivendo desde o famoso criminoso do velho oeste a espiões e galãs em filmes românticos. Entre as produções mais famosas em que atuou estão Descalços no Parque (1967), no qual atuou com Jane Fonda, Golpe de Mestre (1973), que lhe rendeu a indicação ao Oscar de melhor ator, Três Dias do Condor (1975) e Todos os Homens do Presidente (1976). Uma de suas atuações mais recentes foi em Vingadores: Ultimato (2019), como Alexander Pierce.

Na trajetória como cineasta, ganhou o Oscar de melhor diretor por Gente como a Gente (1980). Também recebeu indicações na premiação para melhor filme e melhor direção por Quiz Show — A Verdade dos Bastidores (1994). Ele também foi homenageado com um prêmio honorário da Academia em 2002, pelo conjunto de sua obra.

Charles Robert Redford Jr. nasceu em 18 de agosto de 1936 em Santa Monica, na Califórnia. Ele iniciou a carreira em 1960, atuando em diversas séries de televisão. Ao longo de sua trajetória, também foi ativista pelo meio ambiente, lutando pela preservação dos recursos e paisagens de Utah, onde vivia.