Morre Graham Greene, ator de "Crepúsculo" e "Dança com Lobos"

Morreu o ator Graham Greene, aos 73 anos, em um hospital em Toronto, no Canadá. A morte foi confirmada pelo site americano Deadline na segunda-feira (1º). O artista estava em tratamento de uma doença que não foi revelada publicamente.
Greene foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante em 1990 por sua atuação em Dança com Lobos. Ele também participou de outros filmes de sucesso, como Maverick (1994), Duro de Matar 3: A Vingança (1995), À Espera de um Milagre (1999), A Saga Crepúsculo: Amanhecer — Parte 2 (2012) e A Grande Jogada (2017).
Greene também atuou nas telinhas, em séries como Northern Exposure (1992-1993), Assassinato por Escrito (1992-1994), Riverdale (2018), Reservation Dogs (2023) e Tulsa King (2024).
O ator ainda chegou a ganhar um Grammy de melhor álbum falado para crianças, por seu trabalho em Listen to the Storyteller (2000).
O canadense deixa a esposa Hilary Blackmore a filha Lilly Lazare-Greene e o neto Tarlo.