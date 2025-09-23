Morre a atriz Claudia Cardinale, ícone do cinema italiano

Atriz nasceu na Tunísia, mas tinha origem italiana. PHILIPPE MERLE / AFP

A atriz Claudia Cardinale faleceu nesta terça-feira (23), aos 87 anos, em Nemours, na França. Considerada ícone do cinema italiano, ela atuou em filmes como A Pantera Cor de Rosa e 8½ – clássicos de 1963.

Claudia trabalhou com diretores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil e Sergio Leone. Seus créditos ainda incluem atuações em O Leopardo (1963) e Era Uma Vez no Oeste (1968).

"Deixamos o legado de uma mulher livre e cheia de inspiração tanto em sua trajetória de mulher como artista" declarou seu agente, Laurent Savry, em mensagem enviada à AFP.

Filha de imigrantes italianos, nasceu e cresceu na Tunísia. Iniciou a carreira como atriz em meados de 1957, após vencer um concurso de beleza em seu país e ganhar como prêmio uma viagem ao Festival de Cinema de Veneza.

Em seus primeiros longas, foi dublada na Itália por conta do sotaque siciliano e por ter sido alfabetiza em francês. Posteriormente, sua voz rouca ganhou os cinemas europeus.

Ministro da Cultura da Itália, Alessandro Giuli classificou Claudia como "uma das maiores atrizes italianas de todos os tempos".

"Conhecida mundialmente, soube inspirar, por seu talento excepcional, os principais diretores do século XX", declarou o ministro em comunicado, destacando a "graça italiana" e a "beleza singular" da atriz.

Carreira

Claudia Cardinale era uma das atrizes mais emblemáticas do cinema italiano, ao lado de Gina Lollobrigida e Sophia Loren.

Colaborou com os diretores que promoveram a renovação do cinema italiano (Bolognini, Zurlini, Squitieri), brilhou em Hollywood (Edwards, Brooks, Leone), na França (Broca, Verneuil) e até na Alemanha, com Werner Herzog em Fitzcarraldo.

Filha de uma francesa e de um siciliano, venceu por acaso um concurso de beleza ao qual não havia se inscrito, aos 17 anos. A vida da "italiana mais bonita de Túnis" mudou então radicalmente, e ela foi convidada ao Festival de Cinema de Veneza, onde chamou a atenção dos diretores.

"A garota da valise se foi"

Aos 22 anos, filmou Rocco e Seus Irmãos (1960) com Luchino Visconti, que um ano depois lhe deu um de seus papéis mais emblemáticos: o de Angelica em O Leopardo, ao lado de Alain Delon e Burt Lancaster, em 1963.

No mesmo ano estreou outra obra-prima do cinema italiano, 8½, de Federico Fellini, em que encarna a musa do personagem principal, um diretor.

Frequentemente comparada a Brigitte Bardot, trabalharam juntas em um único filme: As Petroleiras (1971).

Também fez carreira nos Estados Unidos, com filmes como A Pantera Cor-de-Rosa, de Blake Edwards (1963), e As Profissionais, ao lado de Burt Lancaster.

Inesquecível em Era uma Vez no Oeste, filme ítalo-americano de Sergio Leone (1968), em que atuou ao lado de Charles Bronson e Henry Fonda, foi premiada com o Leão de Ouro em Veneza, em 1993, e com o Urso de Ouro em Berlim, em 2002.

— A garota da valise se foi, a Angelica de O Leopardo não abrirá mais o baile — declarou à AFP Gilles Jacob, ex-presidente do Festival de Cannes.