Cinema

Pedido de ajuda

Marido da cineasta brasileira Bárbara Marques denuncia negligência em centro de detenção de imigrantes nos EUA: "Mais de 12 horas sem comida"

Casada com ator norte-americano, brasileira foi detida após uma reunião em Los Angeles, para conseguir o Green Card. Ela foi transferida para a Louisiana

Estadão Conteúdo

Erem Carla

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS