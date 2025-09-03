James Gunn anuncia sequência de "Superman"; confira nome e data de lançamento

David Corenswet irá retornar como Superman. Warner Bros. / Divulgação

É um pássaro? É um avião? Não, é o Superman ganhando uma sequência. O diretor James Gunn divulgou em rede social o nome do novo filme: Man of Tomorrow (Homem do Amanhã, em português).

O longa-metragem será lançado em 9 de julho de 2027. Gunn anunciou a data junto a uma ilustração que mostra o icônico super-herói junto ao vilão Lex Luthor, que veste uma armadura famosa nos quadrinhos (veja abaixo).

Homem do Amanhã será uma sequência do filme lançado neste ano. Com David Corenswet interpretando o herói e Nicholas Hoult como Lex Luthor, Superman abriu uma nova fase dos filmes da DC.

O próximo filme da franquia também será da família kriptoniana: Supergirl: Woman of Tomorrow (Supergirl: Mulher do Amanhã, em português) está previsto para 26 de junho de 2026 e contará a história de Kara Zor-El, prima de Kal-El/Clark Kent, interpretada por Milly Alcock.

Confira o post de James Gunn: