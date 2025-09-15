Cinema

Nosso candidato
Notícia

Filme de Kleber Mendonça Filho é o escolhido do Brasil para disputar vaga no Oscar

Estrelado por Wagner Moura, “O Agente Secreto” foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país na categoria de Melhor Filme Internacional

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS