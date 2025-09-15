Filme de Kleber Mendonça Filho é o escolhido do Brasil para disputar vaga no Oscar

O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, foi escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (15) pela Academia Brasileira de Cinema.
Ambientado no final dos anos 1970, durante o regime militar, o longa acompanha a trajetória de Marcelo, professor universitário e especialista em tecnologia, que retorna ao Recife após anos vivendo em São Paulo. O personagem, interpretado por Moura, carrega um passado misterioso que começa a vir à tona com sua volta à cidade natal.
A escolha confirma o favoritismo do filme, que concorreu com outros cinco finalistas: Baby, de Marcelo Caetano; Kasa Branca, de Luciano Vidigal; Manas, de Marianna Brennand; O Último Azul, de Gabriel Mascaro; e Oeste Outra Vez, de Erico Rassi.
A data limite para inscrição de filmes na categoria internacional é 1º de outubro. Para as demais categorias, o prazo vai até 13 de novembro. A lista oficial de indicados será divulgada em 22 de janeiro de 2026, e a cerimônia está marcada para 15 de março do próximo ano.
Na edição anterior do Oscar, o Brasil venceu a categoria com Ainda estou Aqui, de Walter Salles. Agora, O Agente secreto tentará repetir o feito e consolidar a presença brasileira na premiação mais importante do cinema mundial.