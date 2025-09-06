O filme Father Mother Sister Brother, do diretor norte-americano Jim Jarmusch, venceu neste sábado (6) o Leão de Ouro na 82ª edição do Festival de Veneza.
O filme explora as relações familiares por meio de três histórias ambientadas em Nova York, Dublin e Paris, protagonizadas por Cate Blanchett, Adam Driver e Tom Waits.
Já o Grande Prêmio do Júri foi para The Voice of Hind Rajab, longa da franco-tunisiana Kaouther Ben Hania baseado na história real de uma menina palestina assassinada pelas forças israelenses enquanto tentava fugir da Cidade de Gaza.
Confira a lista de vencedores:
- Leão de Ouro de Melhor Filme: Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch
- Leão de Prata (Grande Prêmio do Júri): The Voice of Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania
- Leão de Prata de melhor direção: Benny Safdie, por The Smashing Machine
- Copa Volpi de melhor atriz: Xin Zhilei por The Sun Rises on Us All, de Cai Shangjun
- Copa Volpi de melhor ator: Toni Servillo por La Grazia, de Paolo Sorrentino
- Prêmio de melhor roteiro: A Pied d'Oeuvre, de Valérie Donzelli
- Prêmio especial do júri: Sotto le Nuvole, de Gianfranco Rosi
- Prêmio Marcello Mastroianni de melhor ator ou atriz revelação: Luna Wedler por Silent Friend, de Ildikó Enyedi