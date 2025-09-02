"Ainda Estou Aqui" é o melhor filme do ano pela crítica internacional

Família Paiva teve a vida retratada no longa "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. Alile Dara Onawale / Divulgação

Pela primeira vez na história, um longa-metragem brasileiro vai ganhar um Grand Prix da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci), que conta com membros de 75 países. O escolhido foi o multipremiado Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que estará presente na cerimônia de premiação marcada para 19 de setembro, durante o Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha.

Com esta distinção, o filme estrelado por Fernanda Torres acumula 61 prêmios nacionais e internacionais, incluindo o Oscar de melhor filme internacional, o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama (Fernanda Torres), seis prêmios do júri popular nos festivais de Rotterdam, na Holanda, Vancouver, Mill Valley e Philadelphia, nos Estados Unidos, Pessac, na França, e na Mostra Internacional de Cinema de S. Paulo, além de 13 prêmios Grande Otelo, concedidos pela Academia Brasileira de Cinema.

Ao todo, o longa foi selecionado para mais de 50 festivais no Brasil e no mundo.

Ainda Estou Aqui acompanha o drama da família Paiva depois que Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice Paiva, cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas, é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e para seus filhos.