Ainda Estou Aqui é eleito melhor filme ibero-americano no Chile

Filme está disponível no Globoplay. Alile Dara Onawale / Divulgação

O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, recebeu seu 66º troféu, o Prêmio Lihuén de Melhor Filme Ibero-americano, concedido pela Academia de Artes Cinematográficas do Chile no sábado (27).

Esta foi a edição inaugural do prêmio, que foi recebido pela produtora Maria Carlota Bruno em nome de toda a equipe responsável pelo longa-metragem.

Em seu discurso, a produtora disse:

— Este reconhecimento é ainda mais especial por se tratar da primeira edição de um prêmio que celebra o cinema falado em português e espanhol.

Sobre o significado do troféu, refletiu:

— Descobri que 'lihuén' significa 'luz' em mapuche. Que bonito que Ainda Estou Aqui receba um prêmio com esse nome, pois o filme busca iluminar a história de Eunice Paiva e sua família e, através dela, a de tantas famílias que sofreram na ditadura.

Ainda Estou Aqui já foi exibido em mais de 30 países, alcançando mais de 8,3 milhões de espectadores. No Brasil, encerrou sua trajetória nos cinemas após 21 semanas em cartaz, com um público de 5,8 milhões. Atualmente, está disponível no Globoplay, onde registrou a maior estreia da história da plataforma.

O longa conquistou a estatueta de Melhor Filme Internacional no Oscar de 2025, feito inédito para o cinema brasileiro.

