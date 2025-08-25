"Trabalho com as duas coisas que mais amo na vida: música e cinema", diz Xamã, premiado com o Kikito no Festival de Gramado

Xamã conquistou o Kikito de melhor ator coadjuvante pelo filme "Cinco Tipos de Medo". CLEITON THIELE / Ag.Pressphoto / Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

Geizon Carlos da Cruz Fernandes, nome de batismo do rapper Xamã, vive um momento de consolidação da carreira como ator. No último sábado (23), no 53° Festival de Cinema de Gramado, ele ganhou o Kikito de melhor ator coadjuvante pelo thriller de ação Cinco Tipos de Medo.

Estreando nas telas no premiado longa-metragem de Bruno Bini, Xamã enxerga no prêmio um reconhecimento por sua trajetória artística:

— O mais importante é que trabalho com as duas coisas que eu mais amo: música e cinema. Nem acho que isso é um trabalho de verdade, né?

A conquista ocorre enquanto ele concilia diversos trabalhos: prepara-se para lançar comercialmente Cinco Tipos de Medo, grava a próxima novela das nove da TV Globo, Três Graças, aguarda a estreia da série Os Donos do Jogo, da Netflix, e divulga o quarto álbum de estúdio, Fragmentado.

— No início foi difícil conciliar as agendas. Durante a semana, a gente fazia as gravações e na sexta, sábado e domingo tinha shows. No início foi um pouco difícil, mas a gente se adaptou rápido — disse o astro.

Com a rotina dupla de cantor e ator, Xamã explica que, desde 2023, seus trabalhos musicais têm sido influenciados pelo audiovisual. E o seu álbum Fragmentado, lançado em maio, revela isso.

— Tentei trazer o máximo de referências cinematográficas para o meu álbum. Não só na parte de fotografia dos clipes, mas digo no storytelling, nos roteiros e nas letras.

Cinco Tipos de Medos é o primeiro trabalho de Xamã no cinema. No discurso da premiação, o cantor agradeceu sua mãe, Sônia Aparecida, sua avó e os povos originários do Brasil:

— Cem por cento território indígena!

Ambientado em Cuiabá, no Mato Grosso, o longa-metragem ganhou quatro Kikitos na premiação realizada no Palácio dos Festivais: melhor filme, roteiro, montagem – ambos assinados pelo diretor, Bruno Bini – e ator coadjuvante para o rapper Xamã.