Semana do Cinema oferece ingressos a R$ 10; veja datas e como comprar

Cinco redes de cinema de Porto Alegre participam da promoção. Jonathan Heckler / Agencia RBS

De 28 de agosto a 3 de setembro, ocorre a segunda edição do ano da Semana do Cinema, evento em que diversas redes vão oferecer ingressos em todo o Brasil por apenas R$ 10.

A ação visa incentivar o público a voltar às salas de cinema com preços acessíveis. Combos de pipoca e refrigerante também podem ter valores diferenciados.

A iniciativa reúne salas de redes como Cinemark, UCI, Cinesystem, Cinépolis e Kinoplex.

Na primeira edição do ano, realizada de 6 a 12 de fevereiro, foram mais de 4,2 milhões de ingressos vendidos.

Como adquirir ingressos?

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente nas bilheteiras das redes participantes ou online, através do site Ingresso.com. Para garantir a entrada promocional, basta selecionar a opção "Promoção: Semana do Cinema" durante o pagamento.

Vale destacar que ao realizar a compra online, uma taxa adicional pode ser cobrada, o que fará com que o valor final seja ligeiramente acima de R$ 10.

Quais cinemas de Porto Alegre participam da Semana do Cinema

Confira quais redes venderão ingressos por R$ 10 na capital gaúcha:

Cineflix (Shopping Total)

Cinemark (Barra Shopping Sul, Bourbon Ipiranga, Wallig)

Cinépolis (Shopping João Pessoa)

Cinesystem (Bourbon Shopping Country)

GNC (Moinhos, Iguatemi, Praia de Belas)

Interesse nas buscas

Buscas por "semana do cinema 2025" cresceram nas últimas 24 horas. Google Trends / Reprodução