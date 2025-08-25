Semana do Cinema oferece ingressos a R$ 10; veja datas e como comprar

De 28 de agosto a 3 de setembro, ocorre a segunda edição do ano da Semana do Cinema, evento em que diversas redes vão oferecer ingressos em todo o Brasil por apenas R$ 10.
A ação visa incentivar o público a voltar às salas de cinema com preços acessíveis. Combos de pipoca e refrigerante também podem ter valores diferenciados.
A iniciativa reúne salas de redes como Cinemark, UCI, Cinesystem, Cinépolis e Kinoplex.
Na primeira edição do ano, realizada de 6 a 12 de fevereiro, foram mais de 4,2 milhões de ingressos vendidos.
Como adquirir ingressos?
Os ingressos podem ser adquiridos diretamente nas bilheteiras das redes participantes ou online, através do site Ingresso.com. Para garantir a entrada promocional, basta selecionar a opção "Promoção: Semana do Cinema" durante o pagamento.
Vale destacar que ao realizar a compra online, uma taxa adicional pode ser cobrada, o que fará com que o valor final seja ligeiramente acima de R$ 10.
Quais cinemas de Porto Alegre participam da Semana do Cinema
Confira quais redes venderão ingressos por R$ 10 na capital gaúcha:
- Cineflix (Shopping Total)
- Cinemark (Barra Shopping Sul, Bourbon Ipiranga, Wallig)
- Cinépolis (Shopping João Pessoa)
- Cinesystem (Bourbon Shopping Country)
- GNC (Moinhos, Iguatemi, Praia de Belas)
Interesse nas buscas
A Semana do Cinema repercutiu também nas pesquisas dos usuários. Segundo o Google Trends, o termo relacionado ao evento teve um aumento de buscas no domingo (24) e outro nesta segunda-feira (25).