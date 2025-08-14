Qual filme vai representar o Brasil no Oscar 2026? Veja lista com os habilitados

Filme "O Agente Secreto", com Wagner Moura, é um dos listados. Victor Jucá / Divulgação

A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta quinta-feira (14), a lista com os 16 filmes habilitados a concorrer a uma indicação na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar de 2026.

A escolha será feita em duas etapas. No dia 8 de setembro de 2025, a Comissão de Seleção anunciará os seis títulos pré-selecionados. Em 15 de setembro, será revelado o filme que representará o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar.

Neste ano, a produção brasileira Ainda Estou Aqui conquistou o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar. Apesar de o País já ter disputado a categoria e outras estatuetas, esta foi a primeira vez que o Brasil levou o troféu para casa.

Leia Mais Expectativa para a retomada e a internacionalização do Festival de Cinema de Gramado