Morre Terence Stamp, ator de "Superman" e "Priscilla, a Rainha do Deserto"

Terence Stamp no longa "Grandes Olhos" (2014). Ator britânico morreu aos 87 anos. The Weinstein Company / Divulgação

O ator britânico Terence Stamp, vilão de Superman II: A Aventura Continua (1980) e estrela de Priscilla, a Rainha do Deserto (1994), morreu aos 87 anos. A notícia foi anunciada pela família dele neste domingo (17), segundo relatos da mídia. A causa do óbito não foi revelada.

"Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a comover e inspirar as pessoas por muitos anos", afirmou a família. De Teorema de Pasolini até Star Wars de George Lucas, o ícone dos anos 1960 cativou o público tanto do cinema independente quanto de Hollywood com sua presença magnética, participando de cerca de 50 filmes ao longo da carreira, que abrangeu diversos gêneros.

De origem operária, nascido em 22 de julho de 1938, ele teve a primeira revelação com o papel de um jovem e belo marinheiro enforcado por matar um de seus colegas de tripulação em O Vingador dos Mares (1962), que lhe rendeu uma indicação ao Oscar e um Globo de Ouro de melhor ator revelação.

Ele conquistou espaço por suas interpretações sedutoras de vilões melancólicos e ganhou o prêmio de melhor ator em Cannes em 1965 por seu papel de psicopata em O Colecionador, uma retorcida história de amor de William Wyler.

Trajetória

Seu encontro em 1967 com Federico Fellini, que buscava o "ator inglês mais decadente" para a sua adaptação de Histórias Extraordinárias, foi transformador. O diretor italiano encontrou o seu Toby Dammit, um ator bêbado seduzido pelo diabo disfarçado de menina.

E Pasolini, que o escolheu para o clássico de culto Teorema (1969), via-o como um "rapaz de natureza divina". Nesse filme, Stamp interpretou um enigmático visitante que seduziu toda uma família burguesa milanesa.

— Eu estava tão identificado com os anos 1960 que, quando essa época terminou, eu desisti — declarou certa vez ao jornal francês Libération.

Mas pouco tempo depois, Stamp reviveu a carreira com alguns de seus papéis mais populares, incluindo Superman II, como o arqui-inimigo do Homem de Aço, o General Zod. Seguiram-se outros papéis, como o de Bernadette, uma mulher transgênero em Priscilla, a Rainha do Deserto, em que Stamp continuou a sua exploração da ambiguidade humana, desta vez usando meias arrastão.