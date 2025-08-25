Morre aos 42 anos a atriz Verónica Echegui

A atriz espanhola Verónica Echegui faleceu neste domingo. @veronicaechegui / Reprodução / Instagram

A atriz espanhola Verónica Fernández de Echegaray, conhecida artisticamente como Verónica Echegui, morreu neste domingo (24), aos 42 anos, em Madrid. A informação foi confirmada por pessoas próximas à artista.

A atriz, que estava internada no Hospital 12 de Octubre, em Madri, foi vítima de um câncer, segundo o jornal El País. Poucas pessoas do cinema espanhol tinham conhecimento da doença, mantida em sigilo por sua equipe. Ainda de acordo com o veículo, a morte da artista causou "comoção no mundo audiovisual espanhol".

Entre as homenagens que a atriz recebeu está a do ator Antonio Banderas, que publicou uma foto da artista e escreveu "hoje o cinema espanhol está em luto".

Carreira

A atriz, que sonhava com a profissão desde criança, ganhou projeção em 2006, ao protagonizar Yo soy la Juani, filme de Bigas Luna que lhe rendeu a primeira indicação ao Goya, o prêmio mais importante do cinema espanhol, na categoria de atriz revelação.

Depois disso, consolidou-se no cinema espanhol com papéis marcantes em títulos como El patio de mi cárcel (2008), Katmandú, un espejo en el cielo (2011), Seis puntos sobre Emma (2011), La gran familia española (2013), Explota explota (2020) e Yo no soy esa (2024). Também participou de produções internacionais, como The Cold Light of Day (2012), ao lado de Henry Cavill, Sigourney Weaver e Bruce Willis.

Ao longo da carreira, acumulou cinco indicações ao Goya, em categorias de atriz principal e coadjuvante, consolidando-se como uma das intérpretes mais respeitadas de sua geração.

Em 2022, ampliou seu talento para trás das câmeras e venceu o Goya de melhor curta-metragem de ficção como diretora, roteirista e coprodutora de Tótem loba, inspirado em uma experiência pessoal de violência de gênero.