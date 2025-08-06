Morre aos 33 anos Kelley Mack, atriz de "The Walking Dead"

Mack enfrentava um glioma, tipo raro de tumor. @itskelleymack / Instagram / Reprodução

A atriz Kelley Mack, conhecida por interpretar a personagem Addy na nona temporada da série The Walking Dead, morreu no sábado (2), aos 33 anos, em Cincinnati, nos Estados Unidos.

A informação foi confirmada por familiares da artista. Mack enfrentava um glioma, tipo raro de tumor que afeta o sistema nervoso central.

Seu papel mais marcante foi como Addy, sobrevivente da comunidade Hilltop, em cinco episódios da série de zumbis da AMC, exibidos entre 2018 e 2019. A personagem teve um desfecho trágico ao ser capturada pelos Whisperers. As informações são do g1.

Leia Mais Francis Coppola é internado na Itália, diz agência

Além de The Walking Dead, Mack participou de produções como 9-1-1, Chicago Med e Schooled.

Ela também emprestou sua voz à personagem Gwen Stacy na animação vencedora do Oscar Homem-Aranha: No Aranhaverso (2018).