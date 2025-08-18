Joe Caroff, criador da logomarca 007 de James Bond, morre aos 103 anos

Joe Caroff trabalhou em mais de 300 cartazes de filmes. IMDB / Reprodução

Joe Caroff, icônico designer gráfico, morreu aos 103 anos dia 17 de agosto, em Manhattan. Ele é o criador do logo 007 de James Bond e cartazes de filmes como Amor, Sublime Amor (West Side Story, 1961), Último Tango em Paris (1972) e “Manhattan” (1979).

Ele estava em cuidados paliativos em sua casa, em Manhattan, nos Estados Unidos, e faleceu um dia antes de completar 104 anos. A morte foi confirmada por seus filhos, Peter e Michael Caroff, ao New York Times.

O designer trabalhou em mais de 300 cartazes de filmes, mas, apesar de sua extensa produção e de suas criações serem internacionalmente conhecidas, grande parte de seu trabalho permaneceu sem assinatura e Joe Caroff nunca alcançou notoriedade pessoal.

— É chocante que ele seja desconhecido — disse Steven Heller, cofundador emérito do programa de Mestrado em Design da School of Visual Arts, em entrevista recente.

Caroff trabalhou em cerca de uma dúzia de campanhas de filmes de Woody Allen, fez a capa de Os Reis do Ié-Ié-Ié (A Hard Day’s Night, 1964), “Cabaret” (1972).

Criador de um ícone

Para o primeiro filme de James Bond, Dr. No (1962), Joe Caroff foi contratado para criar um logotipo para o material de divulgação. Ao esboçar os números 007, ele percebeu que poderia transformar o sete em um cano de pistola e adicionou um gatilho, criando um dos símbolos mais reconhecidos do cinema.