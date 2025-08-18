Gandalf e Frodo retornarão em novo filme de "O Senhor dos Anéis", afirma ator

Personagens são interpretados por Ian McKellen (Gandalf) e Elijah Wood (Frodo). New Line Productions / Divulgação

O ator Ian McKellen revelou, durante um evento para fãs da saga Senhor dos Anéis em Londres, que seu personagem, Gandalf, voltará às telonas. E o mago não será o único retorno, Frodo, interpretado por Elijah Wood, também estará em The Hunt for Gollum, previsto para estrear em dezembro de 2027.

— Vou contar dois segredos sobre o elenco: há um personagem no filme chamado Frodo e há um personagem chamado Gandalf. Fora isso, meus lábios estão selados — provocou o ator sobre o personagem de Elijah Wood.