Francis Coppola é internado na Itália, diz agência

Copolla é diretor da trilogia O Poderoso Chefão. LEON BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O cineasta Francis Ford Coppola, de 86 anos, foi internado em um hospital em Roma, na Itália, na manhã desta terça-feira (5). A hospitalização ocorreu por conta de uma arritmia cardíaca. A informação é da agência de notícias italiana Ansa. Ainda não há, no entanto, informações sobre o seu estado de saúde.

O artista estava na Europa para participar do Festival de Cinema de Calábria, que ocorreu no final de julho. O diretor da trilogia O Poderoso Chefão divulgou o seu último filme, o polêmico Megalópolis, durante o evento.

No ano passado, Coppola esteve no Brasil para o lançamento do filme em solo nacional. Ele também foi homenageado na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, recebendo o Prêmio Leon Cakoff.