Cinema

Premiação de cinema
Notícia

"É a realização de um sonho": entre 387 votantes de diferentes países, três gaúchos estreiam no 83º Globo de Ouro

Uma gaúcha que participa desde 2022 da votação também está entre os representantes do Rio Grande do Sul

Yasmim Girardi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS