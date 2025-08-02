"É a realização de um sonho": entre 387 votantes de diferentes países, três gaúchos estreiam no 83º Globo de Ouro

Matheus, Stephanie e Rodrigo: os três novos votantes. Matheus Machado / Stephanie Espindola / Rodrigo de Oliveira / Aline More / Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

O Globo de Ouro divulgou na quinta-feira (31) quem serão os 387 votantes da 83ª edição do prêmio. Críticos de cinema e especialistas de 99 países foram escolhidos para participar da decisão de uma das premiações mais importantes do mundo do cinema. Junto de outros 34 brasileiros, quatro gaúchos terão a honra de votar.

A jornalista Miriam Spritzer, de Porto Alegre, participa desde 2022 da votação. Neste ano, os jornalistas Matheus Machado, 29 anos, de Porto Alegre, Rodrigo de Oliveira, 42, de Canoas, e a comunicadora Stephanie Espindola, 33, também da Capital, estreiam como votantes.

— Essa é a segunda vez que eu tento e só agora recebi o aceite. Fiquei muito feliz, muito surpresa. Nem acreditei quando recebi o e-mail. Quando eu vi meu nome no site é que a ficha realmente caiu. É a realização de um sonho, concretizar todo meu trabalho de uma década para chegar a esse resultado — avalia Stephanie, membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) e uma das criadoras do Emerald Corp.

Os três novatos se inscreveram para a tarefa em fevereiro, pelo site da premiação. Após enviarem documentos comprobatórios, portfólio e textos traduzidos sobre o universo audiovisual, os perfis dos gaúchos foram analisados. Eles receberam a confirmação de que haviam sido aprovados na última semana.

— Falei para meus amigos que ia me inscrever para ver como é que funciona o processo, ir conhecendo, porque pensei que certamente é uma coisa muito disputada. Fiz a inscrição e, quando recebi o e-mail, fiquei surpreso. Fiquei grato, também, porque sei que ao longo da minha trajetória construí uma imagem legal para o Matinê, meu projeto — conta Machado.

No Globo de Ouro, os votantes selecionam um vencedor para cada categoria avaliada pela premiação, entre filmes, séries e, neste ano, podcasts. Responsável pela revista digital Almanaque 21, Oliveira, que já foi júri no Festival de Cinema de Gramado e da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, está ansioso com o novo desafio:

— Achava que era muito distante, mas agora, estando dentro disso, acho que vai ser muito legal. Em um festival, acabo conversando muito com os outros membros do júri para achar pontos de contato. O Globo de Ouro vai ser diferente porque o diálogo vai ser mais restrito, vou decidir dentro do meu próprio saber.

Critérios para a votação

Os novos votantes ainda não sabem quais serão os próximos passos da tarefa. A expectativa é de que, em breve, recebam instruções sobre como acessar as obras, quais os critérios de votação e os prazos para submeter os votos. A premiação será no dia 11 de janeiro de 2026.

Os especialistas produzem conteúdos para a internet e já estão acostumados a analisar criticamente obras audiovisuais.

— Uma história bem contada realmente tem o seu diferencial. E coloca o filme em um patamar muito melhor do que uma história que não sabe se resolver, de um filme que tem alguns problemas. Então uma história bem contada é um bom princípio — relata Oliveira sobre o critério que utiliza para avaliar os filmes que consome.

Já para Stephanie, é difícil encontrar um parâmetro que possa ser utilizado com todas as produções:

— Cada obra é diferente entre si, a forma como ela é contada, como os pontos e a parte técnica são abordados. Mas eu realmente acho que uma obra que move as pessoas e consegue causar sentimentos, marcar de alguma forma, é de grande execução e um diferencial.

Machado, por outro lado, gosta de prestar atenção no propósito que o filme ou série busca representar.