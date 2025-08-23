Diretor-assistente de "Emily em Paris" morre em frente à equipe durante gravações

Suspeita é de que Borella tenha sofrido um ataque cardíaco. www.booksprintedizioni.it, Instagram @emilyinparis / Reprodução

Diego Borella, diretor-assistente de "Emily em Paris", morreu durante as gravações da série em Veneza, na Itália. O homem de 47 anos desmaiou enquanto a equipe se preparava para gravar a última cena da 5ª temporada da produção da Netflix. As informações são do jornal italiano La Repubblica.

Médicos tentaram reanimar Borella em um hotel da região, mas ele foi declarado morto pouco depois. A suspeita é de que ele tenha sofrido um ataque cardíaco.

Em um comunicado ao qual o jornal Telegraph teve acesso, o Serviço de Saúde de Veneza disse: “Nossa ambulância chegou às 18h42 (da noite de quinta-feira). Os médicos tentaram ressuscitá-lo. Mas, no final, todos os esforços foram infrutíferos. Por volta das 19h30, ele foi declarado morto.”

Após o ocorrido, as filmagens foram interrompidas. A nova temporada tem estreia prevista para o dia 18 de dezembro.