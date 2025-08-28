Atriz Bia Lomelino morre aos 25 anos

Atriz se destacou em musicais no teatro. Instagram: @jayvaquer / Reprodução

A atriz Bia Lomelino faleceu na quarta-feira (27), aos 25 anos. A informação foi confirmada pela família, que não divulgou a causa da morte.

"Hoje me despedi da minha estrelinha. 25 anos de muita felicidade. Quis o destino que ela não pudesse ficar mais entre nós", escreveu em seu Instagram, com uma foto abraçado à filha.

Beatriz Lomelino formou-se em Artes Cênicas pelo Centro de Artes das Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro. Trilhou carreira no teatro e no cinema, protagonizando diferentes musicais.

Interpretou Verônica Sawyer no clássico do teatro Despertar da Primavera (2019), dirigido por Charles Möeller e Claudio Botelho. Também atuou outras produções como Heathers (2022) e Flashback (2024).

Além do teatro, também atuou no cinema. Protagonizou o longa musical Poema, escrito e dirigido por Jay Vaquer, que ainda não foi lançado.

"Sua existência foi um verdadeiro presente na vida de todos que tiveram a sorte de cruzar o seu caminho. Conseguia te ver sendo aplaudida pelas salas de cinema. Tinha certeza disso", escreveu Vaquer no Instagram.