Ator Song Young-kyu é encontrado morto dentro de carro

Ator ficou conhecido pelo papel de Chefe Choi em "Extreme Job". CJ Entertainment / Reprodução

O ator sul-coreano Song Young-kyu, conhecido pelo papel de Chefe Choi em Extreme Job (2019), morreu aos 55 anos. Ele foi encontrado na manhã desta segunda-feira (4), em um carro estacionado em Yongin, ao sul de Seul, na Coreia do Sul.

Segundo as autoridades, não havia sinais de crime nem bilhete de despedida no local. O corpo foi descoberto por um conhecido, por volta das 8h (horário local). As informações são da revista Variety.

A polícia investiga o caso, mas a causa da morte não foi divulgada. Ele deixa esposa e duas filhas.

Carreira no teatro e na TV

Com mais de 30 anos de carreira, Song estreou nos palcos em 1994 com o musical infantil Wizard Mureul e construiu uma trajetória marcada pela versatilidade.

Ao longo das décadas, acumulou participações no teatro, cinema e televisão sul-coreanos, especialmente em papéis coadjuvantes.

Entre seus trabalhos mais lembrados estão as séries Trick, Stove League, Hyena e o longa Baseball Girl. Em Extreme Job, filme que se tornou um fenômeno de bilheteria na Coreia do Sul, Song se destacou pelo humor seco e pela presença carismática no papel de Chefe Choi.

Polêmica recente

Em junho deste ano, Song esteve envolvido em um incidente de direção sob efeito de álcool, também na cidade de Yongin.

Ele teria percorrido cerca de cinco quilômetros com taxa de álcool no sangue suficiente para a suspensão da carteira de motorista, segundo a legislação sul-coreana. O ator foi submetido a um processo judicial sem detenção.

Após o episódio, Song se afastou da peça Shakespeare Apaixonado e teve presença reduzida ou cortada de duas produções televisivas nas quais participava: The Defects e The Winning Try.