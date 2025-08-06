Novo filme de Anna Muylaert já conquistou 18 prêmios entre os festivais que foi exibido. GLEESON PAULINO / Divulgação

Foi em uma dor pessoal que Anna Muylaert se inspirou para escrever e dirigir A Melhor Mãe do Mundo, seu novo filme, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (7). No longa, a cineasta narra a história de Gal (Shirley Cruz), uma mulher que vive da coleta de materiais recicláveis que, para se libertar da violência doméstica imposta por seu companheiro, Leandro (Seu Jorge), decide fugir com os filhos e enfrentar os desafios das ruas de São Paulo.

Assim como sua protagonista, a diretora também viveu, sem perceber, uma relação abusiva aos 50 anos. Quando decidiu sair do relacionamento, a violência se intensificou. O choque da descoberta — impulsionado por uma amiga que a incentivou a participar de grupos sobre o tema no Facebook — veio ao deparar com depoimentos de outras vítimas. Foi um processo doloroso, acompanhado de vergonha e reflexão, como a diretora compartilha:

— Não entendi isso na hora. Sentia um incômodo, um controle que não podia nem ir ao banheiro. Achava que ele era só ciumento. E aí resolvi trabalhar esse tema. Porque você fica quebrada: metade de você ainda gosta daquela pessoa, e a outra metade sabe que não dá mais. É muito dolorido — conta a roteirista, hoje com 61 anos.

Colocar a ferida na mesa

A faísca para a construção de A Melhor Mãe do Mundo surgiu a partir de uma conversa com a atriz Ana Flávia Cavalcanti, que falou sobre duas carroceiras que criavam seus filhos enquanto trabalhavam nas ruas de São Paulo. E, "como um raio", segundo Anna, surgiu a ideia de um roteiro que intercalasse sua própria vivência com uma pesquisa extensa sobre outra realidade. Ela visitou cooperativas de reciclagem, conheceu o dia a dia das catadoras e, assim, foi moldando a narrativa do filme.

— Tem uma fala do Paul Schrader, o roteirista de Taxi Driver, que diz: "Se você quer fazer um filme vivo, tem que botar o seu machucado em cima da mesa. Mas aí escolhe um personagem que seja o mais longe possível de você, para que não seja autobiográfico". Então, você parte de um machucado que é seu, tudo ali você conhece e precisa falar, mas, ao mesmo tempo, a forma não tem nada a ver com você — exemplifica.

A Melhor Mãe do Mundo teve sua estreia mundial na 75ª edição do Festival de Berlim e passou por importantes festivais internacionais, como o CinéLatino Toulouse e o Festival de Cinema de Nice, na França; o San Francisco International Film Festival, nos Estados Unidos; e o Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, no México. No Brasil, integrou a programação do Cine PE, do Festival Goiamum Audiovisual e do Bonito Cinesur. Ao todo, o filme já acumula 18 prêmios.

Em entrevista a Zero Hora, a diretora fala mais sobre o processo de produção de A Melhor Mãe do Mundo, repassa temas recorrentes em sua filmografia e comenta os planos para depois do lançamento de Geni e o Zepelim, seu terceiro filme em três anos, previsto para 2026.

Confira a entrevista com Anna Muylaert

A Melhor Mãe do Mundo lida com temas densos, como violência doméstica, mas usando o lúdico para lidar com a realidade. Houve uma inspiração em A Vida É Bela para esta abordagem?

Há uma referência clara ao A Vida É Bela, embora seja bem diferente. A pegada do Roberto Benigni é muito de clown (palhaço) e lá também é muito mais trágico. Mas, nas minhas pesquisas com as carroceiras e as recicladoras, essa história é muito comum: criar uma realidade paralela, de que está fazendo uma aventura, para lidar com essas situações de fuga e relacionamentos violentos. Uma das meninas que eu conheci fugiu para a Bahia com quatro filhos, dizendo que era uma aventura e tal. No fim, as influências são tanto da ficção quanto da realidade.

Como foi feita a construção dessa protagonista com a Shirley Cruz? Você já tinha pensado nela desde o início do projeto?

Já tinha trabalhado com a Shirley em O Clube das Mulheres de Negócios. E quando ela fez o teste, fez essa proposta: da mulher que está quebrada, mas não está triste, nem chorosa. Porque a primeira interpretação, o modo que quase todas as atrizes fizeram, era mais de coitada na hora de dizer: "Meu marido me bateu..." E ela não. Ela faz uma mulher que está altiva, mas quebrada. Então me apaixonei.

Acho o título do filme muito instigante. Na sua visão, o que é ser a melhor mãe do mundo?

Primeiro, é um título que só tem valor se o filho disser. Não dá para ninguém dizer isso de ninguém, a não ser o filho da própria mãe. Segundo, dentro do contexto do filme, a melhor mãe do mundo é aquela que quebra a maldição de gênero. É dizer: "Vou largar esse cara que eu amo, porque essa violência eu posso aguentar, mas ela vai respingar na próxima geração".

Mas a gente sabe que nem toda mãe tem essa condição. Como a Valdete, personagem da Luedji Luna no filme, ela fala: "O que você acha? Se eu ganhasse R$ 2 mil por mês, eu separava. Mas não ganho". Às vezes, as condições financeiras fazem com que a pessoa fique em situações horríveis. Mas ela está ficando, e a filha está aprendendo a seguir os mesmos passos. E eu acho que a melhor mãe do mundo é aquela que consegue parar a maldição.

A maternidade e a desigualdade social ou de gênero estão presentes na maioria de seus filmes. Por que esses temas são tão pertinentes para você?

Porque a mãe é uma figura central na humanidade. Ela é a grande educadora. E, no entanto, a sociedade tem uma visão meio deturpada da importância da mãe. A gente tem uma visão sagrada e afetiva, tipo Virgem Maria, mas a gente não a vê como um ser político. Esse filme chama para isso: "Olha, as mães estão abandonadas". Cada uma à sua própria sorte, e são milhares pelo mundo afora.

A maioria, quer dizer, eu não sei se é, mas nas classes C e D, a maioria dos lares são chefiados por mulheres. Sem pai. Muitos vão embora. Então, essa mulher é uma força social e política, mas ela não tem direito nenhum. Nem sequer formação. Pelo menos um livreto que receba no SUS: "Olha, o valor do aleitamento, o que é a educação...". As mães entram nesse "cargo" muito despreparadas. A gente precisa olhar para essa figura como política e apoiar.

Você sempre retratou personagens femininas complexas. Como tem sido acompanhar a evolução da representação da mulher no cinema brasileiro?

Acho que do (movimento) Me Too, em 2017, para cá se abriu um debate importante e um espaço para a mulher nas telas e em cargos de chefia. E essa discussão deixou as pessoas em choque. Engraçado que, quando falo do meu relacionamento abusivo, foi exatamente nesse momento. Então, teve uma coisa pessoal e, ao mesmo tempo, coletiva. Começou a cair a ficha do quão maltratada a gente era. O quão mal representada ou não representada na tela e nas equipes. Então, essa discussão abriu espaço, mas ainda estamos longe de uma equidade de gênero. Porque a gente vai ter que curar todas essas feridas antes, né?

Como você vê o futuro do cinema brasileiro diante do crescimento das plataformas de streaming? Acha que esse formato pode ajudar a ampliar o alcance de filmes mais autorais?

Tenho uma visão bem crítica. Os streamings chegaram com força a partir de 2016 e trouxeram uma lógica corporativa, com formatos padronizados e protocolos rígidos. O problema é que, muitas vezes, eles não estão interessados na soberania cultural do país onde produzem. Eles querem um produto que siga um modelo americano. E isso faz com que produtores locais se tornem prestadores de serviço, sem participação criativa ou propriedade sobre a obra.

Isso está acontecendo no mundo inteiro. A direção está sendo esvaziada. Em muitos projetos, o diretor nem é mais o centro do processo. Há pessoas do streaming no set dando ordens. É por isso que defendo com urgência a regulamentação do streaming, como a França fez. Porque estamos perdendo nossa soberania cultural. E isso não é só no Brasil, é global.

Você lançou O Clube das Mulheres de Negócios em 2024, A Melhor Mãe do Mundo neste ano e terminou de filmar Geni e o Zepelim. Como é estar em um momento tão fértil na carreira?

Fazer um filme por ano não é o ideal. Eu estou muito exausta. O último que filmei foi Geni e o Zepelim, e foi mágico. Filmamos no Acre e ficamos 70 dias na floresta. Acredito que vai ser um filme incrível. Mas depois dele, eu vou fazer um ano sabático, porque preciso da terra pura para gerar nova semente, sabe? Não tenho condição de pensar em começar a escrever nada agora.

Mas tem um lado bom: é que você fica bem na prática. Praticamente, você sai de um set e vai para o outro. Você fica com a coisa aquecida, porque o cinema é muito difícil de fazer, no processo inteiro, do roteiro à montagem. Especialmente na filmagem, pois é como pintar um quadro na frente de todo mundo. Então, você tem que ter uma expertise de focar na arte que está fazendo, mas, ao mesmo tempo, liderar. Mas vou ficar um ano sem trabalhar para, então, gerar alguma coisa que me interesse, que eu ainda não sei o que é.

Assista ao trailer de A Melhor Mãe do Mundo