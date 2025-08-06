Cinema

Entre o lúdico e a realidade
Notícia

"A melhor mãe do mundo é aquela que quebra a maldição de gênero", diz Anna Muylaert, que estreia filme sobre maternidade 

Estrelado por Shirley Cruz, "A Melhor Mãe do Mundo" narra a história de uma catadora que, após sofrer violência doméstica, foge com seus dois filhos pelas ruas de São Paulo

Lou Cardoso

Cultura, Comportamento e Donna

