David Corenswet é o novo Superman dos cinemas. Warner Bros. / Divulgação

O novo Superman chega aos cinemas oficialmente nesta quinta-feira (10) – apesar de já ter algumas sessões de pré-estreia nesta terça-feira (8). O filme escrito e dirigido por James Gunn (trilogia Guardiões da Galáxia) tem como objetivo reiniciar o universo da DC Comics no cinema.

O longa busca estabelecer o Homem de Aço – o mais influente dos super-heróis – como o principal pilar do recém-criado DC Studios, chefiado por Gunn. Desta forma, um novo ator foi escolhido para dar vida ao Azulão: David Corenswet (Twisters). O estadunidense substitui o britânico Henry Cavill, que viveu o personagem entre 2013 e 2022.

Na trama comandada por Gunn, o público acompanha a jornada do super-herói em tentar conciliar suas duas personas: sua herança extraterrestre como kryptoniano e sua vida humana, criado como Clark Kent.

Afinal, tem alguma coisa depois dos créditos?

Como Superman é um filme de super-herói, fica a grande dúvida na cabeça dos fãs: existem cenas pós-créditos na produção? Afinal, este tipo de conteúdo se tornou habitual dentro dos títulos do gênero.

E a resposta é: sim! Superman tem duas cenas pós-créditos. Uma na metade dos letreiros e a segunda após todos os créditos passarem na tela. São dois momentos bem curtos e que pouco acrescentam à trama.

Uma das cenas pós-créditos de "Superman" traz o herói ao lado de Krypto. Warner Bros. / Divulgação

Qual o conteúdo das cenas?

Cuidado com os spoilers.

A primeira cena, na metade dos créditos, mostra apenas o Superman e o Krypto sentados, provavelmente, na lua, observando a Terra. O cachorrinho se aconchega no colo do herói, quase que o abraçando. A sequência já havia sido antecipada em imagens oficiais do filme.

Já a segunda cena pós-créditos, após todos os letreiros, mostra Superman conversando com o Sr. Incrível (Edi Gathegi) enquanto olham para um prédio, que foi colado torto após o conserto da fenda dimensional, que é uma das ameaças do filme.

Leia Mais Quais filmes e séries de heróis estreiam em 2025; veja calendário completo

A sequência é engraçadinha, típica do humor de Gunn, e mostra o Sr. Incrível irritado com a constatação de Superman de que o trabalho foi mal feito, enquanto este fica frustrado por ter "mandado mal" na conversa com o amigo herói.

Ambas não firmam compromissos com novas histórias. Provavelmente, a DC Studios preferiu não deixar pontas soltas que pudessem gerar cobranças em futuros filmes — um mal enfrentado pelo antigo universo cinematográfico, que entregou diversos ganchos, mas nunca conseguiu cumprir as promessas. O embate entre Superman (Cavill) com Adão Negro (The Rock), que nunca deve acontecer, é um exemplo.

Veja o trailer de Superman: