Quem são os super-heróis que aparecem no novo filme do Superman?

Superman (David Corenswet) e Krypto no novo filme do super-herói. Warner Bros. / Divulgação

Um novo Superman já está entre nós – o longa-metragem já está em pré-estreia nos cinemas brasileiros. E ele não veio sozinho. No filme escrito e dirigido por James Gunn, o Azulão (vivido, agora, por David Corenswet) encontra com outros heróis para o ajudar em sua missão de salvar a Terra.

Na trama, o Superman já está estabelecido e, mais do que isso, o planeta já se acostumou com a presença dos meta-humanos. Ou seja, seres poderosos que utilizam as suas habilidades para lutar pelo bem. Ou não.

Mas focando na galera do bem, Superman conta com a colaboração de um trio de super-heróis, que se denomina como Gangue da Justiça – porém, eles são financiados por uma grande corporação, a LordTech, comandada por ninguém menos que o vilão da DC Comics, Maxwell Lord (Sean Gunn).

Vamos aos heróis:

Superman (David Corenswet)

O Homem de Aço encabeça o filme, é claro. O herói, na trama, já está consolidado e é conhecido mundialmente – ou seja, a sua história de origem não é contada novamente. No longa, o Superman se vê no meio de um conflito entre a sua origem kryptoniana e sua criação como humano. Além disso, ele é questionado sobre até onde pode interferir no livre arbítrio das nações.

Krypto

O supercão se faz presente durante toda a história, trazendo momentos de fofura, mas, principalmente, de comédia, por conta de sua desobediência. Ele ajuda o Superman nas batalhas, apesar de não pertencer ao Azulão, que está servindo como tutor temporário ao animal superpoderoso.

Lanterna Verde/Guy Gardner (Nathan Fillion)

Membro da Tropas dos Lanternas Verdes e, também, um dos fundadores da Gangue da Justiça, Guy Gardner é um dos protetores de Metrópolis, utilizando a energia do Anel de Poder. Ele atua ao lado de Mulher-Gavião (Isabela Merced) e Sr. Incrível (Edi Gathegi). A Gangue da Justiça, porém, é comandada pela LordTech, do conhecido vilão da DC Comics Maxwell Lord (Sena Gunn).

Sr. Incrível (Edi Gathegi)

O personagem é o gênio da Gangue da Justiça. Atlético e perito em artes marciais, o herói ainda tem total domínio sobre a tecnologia, sendo o responsável pela criação das T-Esferas, dispositivos multifuncionais controlados mentalmente que servem como armas, escudos, projetores holográficos, entre outras coisas. É o único da Gangue da Justiça que topa ajudar Lois Lane (Rachel Brosnahan) a salvar o Superman das garras de Lex Luthor (Nicholas Hoult).

Mulher-Gavião (Isabela Merced)

A jovem é membro da Gangue da Justiça, mas, no filme, pouco é explorada – provavelmente, deverá ter mais destaque no avançar do universo cinematográfico da DC Studios. A personagem, conforme James Gunn, tem asas orgânicas e usa a sua icônica maça para derrotar os inimigos.

Metamorfo (Anthony Carrigan)

O personagem é chantageado por Lex Luthor (Holt) para ajudar a aprisionar o Superman. Isto porque o Metamorfo possui a habilidade de modificar a sua forma física e assumir a aparência de qualquer elemento ou substância inorgânica. Desta forma, ele consegue transformar uma parte de seu corpo em kryptonita, a fraqueza do Superman. No final, porém, ele colabora com os super-heróis e ajuda a salvar o dia.

A Gangue da Justiça em "Superman". Warner Bros. / Reprodução

Participações especiais:

Cuidado com os spoilers.

Jor-El (Bradley Cooper)

O pai biológico de Superman é vivido pelo astro Bradley Cooper e, na trama, ele surge como uma projeção holográfica dentro da Fortaleza da Solidão. O kryptoniano aparece, ao lado de Lara (Angela Sarafyan), em uma mensagem para Kal-El (Corenswet), que reconforta o herói em momentos de dificuldade.

Supergirl (Milly Alcock)

A prima de Superman aparece nos minutos finais do filme do herói. Ela retorna para a Terra depois de ir curtir algumas baladas interplanetárias – em lugares em que o sol é vermelho e, por isso, os kryptonianos conseguem ficar bêbados. Ela é a dona de Krypto e, no final, ela retorna para pegar o seu cachorrinho de volta. A personagem ganhará um filme solo em 2026.

Pacificador (John Cena)

Protagonista de sua própria série – também criada por James Gunn –, o Pacificador aparece brevemente em Superman, sendo entrevistado em um talk show. O anti-herói, é claro, dá um show de nonsense e ainda afirma que heróis como o Homem de Aço sentem inveja dele.

Veja o trailer de Superman: