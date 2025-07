Michael Madsen, ator de "Kill Bill", morre aos 67 anos

Trajetória

Madsen nasceu em Chicago em 25 de setembro de 1957. Conforme o The Hollywood Reporter, seu pai, Calvin, era bombeiro do Corpo de Bombeiros de Chicago, e sua mãe, Elaine, era autora e vencedora de um Emmy em 1983 pela produção do documentário Better Than It Has to Be, sobre a história do cinema na Cidade dos Ventos.