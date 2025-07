Kylie Page, atriz de filmes adultos, morre aos 28 anos

A atriz Kylie Page, de 28 anos , morreu no dia 25 de junho em sua casa, em Los Angeles. Ela ficou conhecida por atuar em filmes adultos e por participar da série Hot Girls Wanted: Turned On, da Netflix. A causa da morte não foi divulgada.

Kylie era natural de Tulsa, Oklahoma, e começou sua carreira no entretenimento adulto em 2016, atuando em mais de 200 filmes . A Vixen Media Group e Brazzers, produtoras com as quais ela trabalhou, publicaram um comunicado lamentando sua morte:

Ao saber do falecimento, a família de Kylie lançou uma campanha para arrecadar dinheiro para custear o traslado do corpo para Oklahoma e também as despesas do funeral.