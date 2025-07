Julian McMahon, ator de "Nip/Tuck" e dos filmes do "Quarteto Fantástico", morre aos 56 anos

O ator Julian McMahon, conhecido por seus papéis em produções como Nip/Tuck, Charmed, FBI: Most Wanted e os filmes do Quarteto Fantástico, morreu na quarta-feira (2), aos 56 anos. Ele enfrentava um câncer.

A morte foi divulgada por sua esposa, Kelly McMahon, em comunicado à imprensa americana: "Com o coração aberto, eu quero compartilhar com o mundo que meu marido amado, Julian McMahon, morreu tranquilamente esta semana , após se esforçar de forma corajosa para superar um câncer", escreveu ela.

Ele começou sua carreira como modelo, antes de começar a atuar em novelas australianas. Sua estreia nos cinemas veio em 1992, com o filme Os Salva-Vidas do Barulho. McMahon então foi para Hollywood, onde, depois de atuar na novela Another World, começou a conseguir papéis em séries como Profiler e Charmed, na qual interpretou Cole Turner.