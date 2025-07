Jean-Claude Bernardet, ícone do cinema nacional, morre aos 88 anos

Jean-Claude Bernardet no filme "Fome", de 2015.

Bernardet convivia com o vírus HIV e enfrentava um câncer de próstata. Em seus últimos dias, estava internado no Hospital Samaritano, na capital paulista.

Quem foi Jean Claude Bernardet

Natural da Bélgica , Jean Claude Bernardet chegou ao Brasil aos 13 anos e se naturalizou brasileiro em 1964. Figura central na história do cinema nacional, ele construiu uma trajetória multifacetada como crítico, historiador, roteirista e ator.

É autor de livros fundamentais como Brasil em Tempo de Cinema, Historiografia Clássica do Cinema Brasileiro e O Nacional e o Popular na Cultura Brasileira, este em parceria com Maria Rita Galvão. Sua última obra foi o livro de memórias Wet mácula: memória/rapsódia, escrito em parceria com Sabina Anzuategui.