Superman está de volta aos cinemas. E o filme comandado por James Gunn – que também lidera o DC Studios, responsável por repensar o universo cinematográfico dos heróis – traz uma galeria de vilões do Azulão, entre conhecidos e inéditos.

Na trama, o Superman tenta equilibrar sua herança kryptoniana com a educação humana que recebeu. No meio do caminho, um plano elaborado por seu arqui-inimigo, Lex Luthor, vai causar problemas para o herói – e para a Terra, que precisará ser salva.

Sim, Lex Luthor retorna para atazanar a vida do Homem de Aço. E ele não chega sozinho. Confira, abaixo, a quem são os vilões da nova aventura de Superman – cuidado com os spoilers.

Quem são os vilões em Superman?

Lex Luthor (Nicholas Hoult)

O grande antagonista do Superman (David Corenswet) é, também, o principal vilão do novo filme. Movido pela inveja, o megaempresário cria todo um plano elaborado para derrotar o Homem de Aço, envolvendo crises geopolíticas, meta-humanos e, até mesmo, a criação de uma dimensão compacta.

Estrategista, inteligente, sádico e bilionário, esta nova versão de Lex veio para se colocar entre as mais icônicas do personagem. Ele ainda cria o grupo armado Guarda do Planeta, para combater seres que considera como ameaças – incluindo, então, o Superman.

Engenheira (María Gabriela de Faría)

A capanga de Lex Luthor consegue fazer frente ao Superman e é uma dor de cabeça para o herói. Para isso, ela se desfez de parte de sua humanidade e deixou com que o vilão a transformasse em uma criatura formada, praticamente, por uma nanotecnologia. Por conta disso, ela consegue, por exemplo, mudar a sua forma e criar, inclusive, lâminas em suas mãos.

Engenheira (esq.), a namorada de Lex Luthor, Eve, e o próprio vilão em cena de "Superman". Warner Bros. / Divulgação

Rick Flag Sr. (Frank Grillo)

O personagem tem uma participação discreta em Superman, mas, durante o filme, torna-se Secretário de Defesa dos Estados Unidos. E, inclusive, está junto de Lex Luthor no momento da prisão do Azulão. Flag Sr. já apareceu na animação Comando das Criaturas (2024-atualmente), mostrando-o trabalhando com Amanda Waller (Viola Davis).

No futuro, o personagem deve trabalhar para controlar os meta-humanos. Ele ainda estará na segunda temporada de Pacificador (2022-atualmente), acertando as contas com o anti-herói, que matou o seu filho, Rick Flag (Joel Kinnaman) em O Esquadrão Suicida (2021), também comandado por James Gunn.

Kaiju

Durante a execução de um dos planos de Lex, seus capangas da Guarda do Planeta soltam, em Metrópolis, um bebê kaiju para distrair o Superman. Apesar de não mostrar como, o bicho cresce e fica do tamanho de um prédio. O Homem de Aço e a Gangue da Justiça lutam contra a criatura em determinado momento do filme.

Maxwell Lord (Sean Gunn)

No decorrer do longa, é revelado que a Gangue da Justiça é financiada pela LordTech, empresa de Maxwell Lord, um icônico supervilão da DC Comics. O personagem apareceu recentemente em Mulher-Maravilha 1984 (2020), vivido por Pedro Pascal.

Nesta nova versão, interpretada por Sean Gunn – irmão do diretor James Gunn –, ele aparece brevemente em Superman e estará presente na segunda temporada de Pacificador, que estreia em agosto.

Ele deverá ter uma participação cada vez maior no universo cinematográfico. Nos quadrinhos, ele foi o responsável por financiar a Liga da Justiça Internacional, muitas vezes usando os seus heróis de formas antiéticas para alcançar objetivos próprios.

Último aviso: cuidado com os spoilers!

Martelo de Borávia

Inédito, o personagem começa o filme sendo um vingador do país fictício Borávia, que ataca Metrópolis em retaliação por Superman ter se metido no confronto com a nação vizinha, Jarhanpur. Porém, mais adiante, o vilão se revela como Ultraman, um capanga superforte de Lex Luthor.

Já o terceiro ato do filme mostra que Ultraman, na verdade, é um clone de Superman, criado em laboratório por Lex Luthor, a partir de um fio de cabelo do Azulão.

Quando a surpresa é entregue por Lex, ele explica que aquela é uma versão "mais burra" do herói e, por isso, o clone deve retornar no futuro do DC Studios como Bizarro, icônico vilão do Homem de Aço. É quase uma matrioska.

