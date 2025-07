Bo Bragason e Benjamin Evan Ainsworth serão os protagonistas no filme de "The Legend of Zelda"

Bo Bragason foi escolhida para o papel da princesa Zelda, enquanto Benjamin Evan Ainsworth interpretará o elfo guerreiro Link. Nintendo / Divulgação

Foi batido o martelo sobre quem serão os protagonistas do filme de The Legend of Zelda, live-action baseado na franquia de games de sucesso do mesmo nome. A informação foi divulgada pelo próprio designer do jogo, Shigeru Miyamoto, através da conta da Nintendo no X, nesta quarta-feira (16).

A atriz britânica Bo Bragason, 21 anos, foi escolhida para o papel da princesa Zelda, enquanto o também britânico Benjamin Evan Ainsworth, 16 anos, interpretará o elfo guerreiro Link.

"Aqui é o Miyamoto. Tenho o prazer de anunciar que, no filme live-action de The Legend of Zelda, Zelda será interpretado por Bo Bragason-san, e Link, por Benjamin Evan Ainsworth-san. Estou ansioso para ver os dois na telona", escreveu.

Ainda não há previsão para o início das filmagens, mas Miyamoto afirmou que a estreia deve ocorrer em 7 de maio de 2027.

O longa será dirigido por Wes Ball, de Maze Runner e também Planeta dos Macacos: O Reinado.

Quem são os atores

Bo Bragason já teve participações nas séries Three Girls and the Jetty, da BBC, Os Radley e Nell e A Renegada.

Benjamin Evan Ainsworth foi a voz de Pinóquio no live-action recente da Disney e também esteve nas séries A Maldição da Mansão Bly e Sandman, como a versão jovem de Alex Burgess, no primeiro episódio e do filme O Jogo da Invocação.

O jogo

A franquia The Legend of Zelda foi lançada em 1986 e é uma das mais premiadas, bem sucedidas, influentes e cultuadas franquias da história dos games.