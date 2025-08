"Ainda Estou Aqui" vence 13 das 30 categorias do Prêmio Grande Otelo; veja lista completa

O filme Ainda Estou Aqui foi o grande vencedor do Prêmio Grande Otelo 2025 , levando 13 dos 30 prêmios distribuídos. A cerimônia ocorreu nesta quarta-feira (30), no Rio de Janeiro (veja a lista completa de vencedores abaixo).

Com vitórias que vão do elenco às categorias técnicas, Ainda Estou Aqui se consolidou como um dos filmes mais premiados da temporada. Entre os destaques, estão os prêmios de melhor filme , melhor direção (Walter Salles), melhor atriz (Fernanda Torres) e melhor ator (Selton Mello). O longa também brilhou em áreas como fotografia, montagem, figurino, trilha sonora e efeitos visuais.

Reviravolta

O longa que acabou se consagrando como o grande vencedor do Prêmio Grande Otelo 2025, quase não participou da premiação . Inicialmente, a produção dirigida por Walter Salles foi anunciada como hors-concours pela Academia Brasileira de Cinema e Audiovisual, ficando fora da disputa oficial por prêmios.

No dia 22 de julho, a própria Academia informou que o filme, o diretor Walter Salles e a atriz Fernanda Torres receberiam apenas uma homenagem especial na 24ª edição do prêmio. A justificativa era de que a obra já havia alcançado projeção internacional histórica — sendo o primeiro filme brasileiro, falado em português, a vencer o Oscar de Melhor Filme Internacional.

A decisão causou surpresa e revolta no meio audiovisual e levou os produtores a solicitarem formalmente a reintegração do filme às categorias competitivas. No dia seguinte, 23 de julho, a Academia voltou atrás. “Como não poderia ser diferente, acata e respeita a decisão dos produtores”, declarou em nota publicada nas redes sociais.