Morre Jack Betts, ator de "Homem-Aranha", aos 96 anos

Betts interpretou Henry Balkan em Homem-Aranha (2002), dirigido por Sam Raimi. Apesar de atuar apenas no primeiro filme da trilogia estrelada por Tobey Maguire, o personagem teve importante papel: como presidente do Conselho da Oscorp, foi responsável por demitir Norman Osborn ( Willem Dafoe ) da empresa, o que culminou no surgimento do vilão Duende Verde — que mata Balkan na sequência do longa.

O ator fez mais sucesso nas novelas exibidas na televisão norte-americana. O papel de maior sucesso foi como Dr. Ivan Kippling em One Life to Live, entre 1979 e 1985. Os créditos dele ainda contam com atuações em All My Children, Loving, General Hospital, The Doctors e Search for Tomorrow.